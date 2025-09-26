Yakarta, Viva – Liga Europea 2025/26 se convirtió en una etapa importante para dos defensores Equipo nacional indonesio, Calvin Verdonk Y Dean James. Ambos juegan 90 minutos completos en el partido inaugural, jueves 25 de septiembre de 2025 en la noche local. Sin embargo, los resultados que lograron son inversamente proporcionales: Verdonk entrega Lille ganó la victoria, mientras que James tuvo que estar satisfecho al ver Adelante las águilas caído en tu propia jaula.

Leer también: Observador: la competencia en el equipo nacional indonesio es bastante competitivo



Calvin Verdonk: Sólido y tranquilo a la izquierda

Compitiendo en el estadio Pierre-Mauroy, Verdonk parecía disciplinado cuando Lille derrotó a Brann 2-1. Los registros estadísticos son bastante impresionantes: cuatro tacleadas exitosas, tres autorizaciones, tres duelos de aire ganados, así como cuatro intercepción. Estos datos muestran que Verdonk no solo mantiene el lado izquierdo de la defensa, sino que también está activo al decidir el ataque del oponente.

Leer también: Más popular: la causa de Marselino fue tachada, la impactante decisión de Kluivert



Además, la precisión del cebo alcanzó el 80 por ciento (53 de 66), lo que significa un papel importante en la construcción de ataques desde la línea de fondo. El propio Lille se destacó colectivamente, con un 55 por ciento de posesión de la pelota y 17 oportunidades. Dos goles de Hamza Igamane y Olivier Giroud confirmaron el dominio del anfitrión.

Para Verdonk, este partido muestra su calidad como un espalda moderna: fuerte, ordenada en la distribución de bolas, y puede mantener el equilibrio del equipo. No es exagerado si se lo considera una de las nuevas bases del equipo nacional indonesio en el sector de la izquierda.

Leer también: ¿La era del equipo nacional indonesio de la era de Kluivert ha estado cerrado por Pratama Arhan y Asnawi?



Dean James: Enérgico, pero no ha traído puntos

Mientras tanto, Dean James tuvo que aceptar la dura realidad cuando Eagles se rindió 0-1 de FCSB en el estadio De Adelaarshorst. El gol rápido de David Miculescu en el minuto 13 se convirtió en un diferenciador, a pesar de que el juego de los Eagles era mucho más dominante.



Pemain Adelante Eagles, Dean James

James grabó dos tacleadas, dos autorizaciones y una intercepción. También está involucrado en Five Ball Recovery, pero su contribución ofensiva aún es limitada. De hecho, adelante, Eagles controló el 74 por ciento de la posesión de la pelota y creó 17 oportunidades con siete tiros en el objetivo.

Esta derrota se debe más a la línea frontal contundente, pero James como izquierda tampoco ha podido proporcionar un desglose adicional significativo. Aun así, la confianza del entrenador para darle un minuto completo sigue siendo una indicación de que James tiene un papel importante en el esquema del equipo.

Implicaciones para el equipo nacional indonesio

Para el equipo nacional de Indonesia, la existencia de dos espaldas de izquierda jugando regularmente en la competencia europea es alentador noticias. Verdonk proporciona una opción de espalda izquierda con un estilo defensivo resistente y una distribución estable de pelota, mientras que James ofrece dinámica y resistencia para soportar ataques.

La competencia con Pratama Arhan, que ha sido un pilar en la posición izquierda, obviamente será más estricto. Su combinación tiene el potencial de hacer que la línea izquierda de Indonesia sea más flexible, dependiendo de las necesidades de estrategias contra diferentes oponentes.