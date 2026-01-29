LilleVIVA – Lille asegura el pase a los playoffs liga europea 2025/26 tras lograr una espectacular victoria por 1-0 Friburgo en el partido final de la fase de liga que se celebró en el estadio Pierre Mauroy, el viernes 30 de enero de 2026 por la mañana WIB. Lateral izquierdo de la selección de Indonesia, Calvin VerdonkApareció como titular y jugó un papel importante en el sólido juego de Les Dogues.

Se confió en Verdonk para ocupar la posición de lateral izquierdo en una formación 4-4-2 y apareció desde el principio antes de ser reemplazado por Romain Perraud en el minuto 82. Mientras estaba en el campo, el jugador de 27 años estuvo activo ayudando en el ataque y siendo disciplinado en la defensa del Lille.

El gol de la victoria para los locales lo marcó Olivier Giroud de penalti en el tiempo añadido de la segunda parte. Este gol aseguró que el Lille terminara en el puesto 18 de la clasificación final de la liga con una colección de 12 puntos y tuviera derecho a avanzar a los playoffs.

A pesar de perder, Friburgo se clasificó directamente para los octavos de final de la Europa League tras conseguir la séptima posición con 17 puntos, como se informa en el sitio web oficial de la UEFA.

En este partido, el Friburgo, que había confirmado su billete a los octavos de final, se presentó sin presión y no forzó demasiado sus ataques. Por otro lado, el Lille jugó agresivamente desde el inicio del partido para asegurarse la victoria.

La primera oportunidad del Lille se creó en el minuto 26 mediante un disparo de Hakon Arnar Haraldsson, pero el balón se fue desviado de la portería de Friburgo. Los visitantes respondieron en el minuto 38 a través de Johan Manzambi, pero su disparo fue bloqueado por la defensa del Lille.

Al entrar en la segunda mitad, Friburgo aumentó la intensidad de sus ataques. Sin embargo, la zaga del Lille, comandada por Aissa Mandi, parecía disciplinada y difícil de penetrar. Lille también siguió presionando y creando oportunidades peligrosas.

Matías Fernández-Pardo tuvo una oportunidad de oro en el minuto 65 cuando se enfrentó al portero Noah Atubolu uno a uno, pero no supo aprovechar esta oportunidad. Dos minutos más tarde, el disparo de Ngalayel Mukau fue nuevamente detenido por Atubolu, que también realizó una importante parada al disparo de Tiago Santos en el minuto 69.

Una situación favorable para el Lille llegó en el minuto 74, después de que el Friburgo tuviera que jugar con 10 jugadores. Max Eggestein recibió una tarjeta roja tras cometer una dura falta sobre el jugador local.