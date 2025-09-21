Calvin Verdonk hizo oficialmente historia en la Ligue 1 Francia

VIVA – Calvin Verdonk Oficialmente torce récords históricos en la escena del fútbol europeo. Ala de regreso Equipo nacional Indonesia ha hecho su debut juntos Lille Al enfrentar la lente RC en la quinta semana Ligue 1 Francia en el estadio Bollaert-Deelis, hora local del sábado, a pesar de que su equipo debe ser derrotado 0-3.

En el partido, Verdonk entró en reemplazo de Romain Perraud, quien sufrió una lesión en el minuto 18. Desde entonces, el jugador de 28 años se ha mantenido en el campo hasta que suena el largo silbato.

Es solo que las notas debut no son completamente suaves. Verdonk fue recompensado con una tarjeta amarilla, pero aún parecía llena de disciplina en el lado izquierdo de la defensa de Lille. Desafortunadamente, Les Dogues debe recibir tres goles del anfitrión anotado por Wesley, dijo Florian Thauvin y Rayan Fofana.

Estadísticamente, Lille en realidad sobresale con la posesión de la pelota que alcanza el 62 por ciento y libera 17 pruebas de tiro. Sin embargo, la eficiencia del juego de lentes los hace más nítidos y capaces de asegurar una victoria convincente.

Estos resultados hacen que Lille se atasque en el tercer lugar en la Ligue 1 de la clasificación con 10 puntos, solo un punto a la deriva de la lente unida a la cuarta.

Aunque su debut terminó amargamente, Verdonk todavía talló una historia importante. Se convirtió en el primer jugador indonesio en aparecer en la mayor competencia del fútbol francés. Su presencia abrió una nueva forma para que el futbolista de la patria se presente en la Liga Elite de Europa occidental.

Esta situación también abre grandes oportunidades para Verdonk. Con una lesión sufrida por Perraud, el ex jugador de NEC Nijmegen tiene el potencial de tener más minutos de juego.

Incluso se pensó que podía aparecer desde el principio cuando Lille jugó el partido inaugural de la fase del grupo de la Europa League contra el Norwegian Club, SK Brann, el jueves (9/25) Noche en el Stade Pierre-Mauroy.