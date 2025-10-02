Roma, en vivo – Defensor del ala Equipo nacional indonesio también ayuda Lille Gana con un puntaje de 1-0 arriba Como romaníes En el partido de fase de la liga Liga Europea En el estadio Olimpico, Roma, la madrugada del viernes 3 de octubre de 2025.

En este partido, Verdonk apareció como el primer 11 Lille y tuvo un desempeño muy sólido ayudando a su equipo a empacar una hoja limpia, a pesar de que también obtuvo una tarjeta amarilla, dijo la UEFA.

El jugador de 28 años apareció durante 69 minutos en este partido después de que entonces el entrenador Bruno Genesio decidió reemplazarlo con Romain Perraud.

Mientras tanto, la victoria de Lille sobre como Roma estuvo presente gracias a un gol de Hakon Amar Haraldsson cuando este partido solo había estado funcionando durante seis minutos.

Esta victoria hace que Lille se eleve al segundo lugar en la fase de la Europa League con seis puntos de dos partidos, mientras que Roma tiene que bajar a 15 con tres puntos.

Estadísticamente como Roma con más frecuencia le da una amenaza a este partido con 20 patadas de seis en el objetivo, mientras que Lille es superior a la posesión del 51 por ciento de la pelota.

En este partido, Lille logró obtener un gol rápido cuando el partido había estado funcionando durante seis minutos a través de un gol anotado por Hakon Arnar Haraldsson para que el puntaje cambió a 1-0.

Como respondió Roma y solo podía dar amenazas a través de la patada de Neil El Aynaoui, que dio la bienvenida a la pelota de rebote, pero puede ser impulsada por la defensa de Lille.

El escuadrón de Gian Piero Gasperini tuvo una oportunidad de oro para igualar después de recibir una penalización por el árbitro porque la defensora de Lille, Aissa, Mandi cometió una violación en la caja prohibida.

Además, Artem Dovbyk ejecutó dos veces un tiro de penalización y ambos tuvieron que repetirse, de modo que el albacea finalmente fue reemplazado por Matias Soule.

Soule, que avanzó como verdugo, no logró cumplir sus deberes mucho después de que su patada pudiera ser salvado por el portero Lille Berkes Ozer.

En el tiempo restante, mientras Roma continuaba esforzándose por al menos igualar, pero hasta que el partido terminó, el marcador 1-0 para ganar Lille permaneció. (Hormiga)