VIVA – Calvin Verdonk Oficialmente talló la historia como el primer jugador indonesio en aparecer en la Ligue 1 Francia. Sin embargo, su debut juntos Lille Terminó menos dulcemente después de que su equipo perdió 0-3 ante la lente RC en el Stade Bollaert-Deelis, sábado 20 de septiembre de 2025 hora local.

Verdonk entró en el minuto 18 reemplazando a Romain Perraud que experimentó lesión. Desafortunadamente, el debut de presión completa en realidad hizo que el antiguo Feyenoord fuera el centro de atención.

Diez minutos después de entrar, el portero Lille inmediatamente admitió a través del gol de Wesley Said. Lens luego agregó dos goles a través de Florian Thauvin y Rayan Fofana para garantizar una victoria de deslizamiento de tierra 3-0.

La aparición de Verdonk inmediatamente obtuvo críticas de los fanáticos de Lille. Se considera que el defensor de 28 años a menudo pierde la pelota y no compensa el tempo del derbi.

El sitio de Sofascore señaló que Verdonk 17 veces perdió la pelota en 72 minutos de juego, aunque había hecho 1 espacio libre, 1 intersep, 2 tacleadas y 4 victorias en duelo de aire. La calificación se registró a las 6.4.

Sin embargo, la crítica de los fanáticos de Lille es inversamente proporcional al apoyo de los internautas indonesios. Muchos del debut del juez Verdonk todavía necesitan tiempo de adaptación.

«Vea muchos comentarios que Verdonk blasfemado. Acaba de debutar, necesitaba una adaptación. Estoy seguro de que era un gran trabajador para tratar de luchar por el lugar principal y jugaría ferozmente», escribió un intervalo.

«No te preocupes, Verdonk, estamos detrás de ti», dijo otro.

El próximo partido, Lille se enfrentará a SK Brann en la Europa League, el jueves 25 de septiembre de 2025. Con una lesión por perraud, Verdonk tiene la oportunidad de ser jugado nuevamente desde el principio para demostrar su valía.