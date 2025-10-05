Calvin Verdonk está ausente contra el PSG, concéntrese en restaurar la resistencia por delante del equipo nacional indonesio que defiende en Jeddah

Francia, Viva – Mainstay izquierdo hacia atrás Equipo nacional indonesio, Calvin Verdonkno traído laosc Lille Para un partido fuera de lugar contra Paris Saint-Germain (PSG) que se llevará a cabo el lunes 6 de octubre de 2025 a las primeras horas de la mañana.

En la lista oficial del equipo de Lille lanzado antes de la pelea, el nombre Verdonk no figuraba en la lista. Hasta ahora no ha habido una declaración oficial del club, pero se cree que la ausencia del espalda izquierda no se lesiona, sino una rotación del jugador.

Es probable que el entrenador Bruno Genesio dé un tiempo de descanso para Verdonk, considerando que casi siempre apareció como titular en los últimos partidos de Lille. En cambio, se predice que Romain Perraud, que se estaba recuperando de las lesiones, aparecerá desde el principio contra el PSG en Parc des Princes.

Obtenga un descanso antes de unirse al equipo nacional indonesio

La ausencia de Verdonk en realidad se convirtió en una buena noticia para el equipo nacional indonesio. El jugador de 27 años tiene un descanso adicional antes de volar a Arabia Saudita para fortalecer el equipo de Garuda en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026.

El equipo de Patrick Kluivert enfrentará dos partidos importantes en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah:

8 de octubre de 2025: vs Arabia Saudita

11 de octubre de 2025: vs Iraq

Ambos partidos son muy cruciales para Indonesia en un esfuerzo por mantener oportunidades para las finales de la Copa Mundial 2026.

El tiempo de descanso adicional para Verdonk es un momento importante para que pueda mantener la condición física y centrarse completamente antes de los dos partidos. El viaje de Francia a Jeddah también lleva mucho tiempo, por lo que la decisión de Lille de no llevarlo a París puede considerarse un paso sabio.

Rotación de Lille, Focus Verdonk al equipo nacional

La pérdida de Verdonk es un desafío para Lille, que enfrentará el PSG, la parte superior de la clasificación de la Ligue 1. Pero para Indonesia, esta es en realidad una bendición oculta.

Verdonk puede llegar a Jeddah en una nueva condición y listo para desempeñarse de manera óptima ayuda a que el rojo y el blanco se enfrenten a dos oponentes pesados ​​del oeste de Asia.