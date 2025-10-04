Calvin Verdonk es el pilar de Lille para enfrentar el PSG, una prueba pesada contra la parte superior de la clasificación de la Ligue 1

Francia, Viva – Emocionante partido Ligue 1 2025/2026 se presentará cuando Lille Disfruta de Paris Saint-Germain (PSG) en Stade Pierre-Mauroy, lunes 6 de octubre de 2025 de la mañana a las 01.45 Wib. Lo más destacado se fija en Calvin Verdonkbek Equipo nacional indonesio que ahora es un pilar importante de la línea de defensa de Lille.

Lille confía en Verdonk Redam PSG

Verdonk acaba de funcionar brillantemente con Lille cuando derrotó como Roma en la Europa League. Su sólido desempeño en el lado de la defensa lo hizo confiar en el entrenador para que se enfrente a PSG, el oponente más duro en la Ligue 1 esta temporada.

Como un espalda izquierda que también se puede jugar en la Defensa Central, el jugador naturalizado del equipo nacional de Indonesia obtendrá una tarea difícil de detener los ataques elegantes del PSG que todavía están encaramados en la parte superior de la clasificación.

La condición actual de los dos equipos

Lille se encuentra actualmente en la sexta posición con 10 puntos. Pero vinieron con un capital menos convincente en la liga después de tragar dos derrotas sucesivas. También se confirma que algunos jugadores principales están ausentes, incluidos Alexsandro y Ousmane Touré debido a una lesión.

En el campamento opuesto, el PSG parecía más estable con 15 puntos de seis partidos. Aun así, Les Parisiens tampoco podía aparecer con un escuadrón completo. Grandes nombres como Ousmane Dembélé y Joao Neves son dudosos debido a problemas de aptitud física.

Predicción de duelo y puntaje

Se espera que este partido sea apretado. Lille dependerá de una defensa sólida con Verdonk como la moto principal, mientras que el PSG todavía se sembra gracias a la profundidad del escuadrón y la línea frontal afilada.

Varias predicciones ponen a PSG como un favorito, con la posibilidad de una puntuación delgada de 1-2 para la victoria de los visitantes. Sin embargo, si Lille puede aprovechar su propio apoyo público y Verdonk parece disciplinado, las oportunidades sorpresa están abiertas.

Este partido no es solo una prueba para Lille, sino también una gran oportunidad para que Calvin Verdonk demuestre su calidad contra los clubes gigantes europeos, al tiempo que lleva el nombre fragante de Indonesia en la etapa de la Ligue 1.