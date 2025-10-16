Calvin Verdonk dijo después de que Kluivert se separara de la selección de Indonesia

VIVA -bek Equipo Nacional Indonesia, Calvin Verdonkvoz abierta después del entrenador Patricio Kluivert Se separó oficialmente del equipo de Garuda.

A través de una subida a su cuenta personal de Instagram, el jueves 16 de octubre de 2025, el jugador del Lille expresó su agradecimiento al técnico y a todo el cuerpo técnico de la selección.

«En primer lugar, gracias a los entrenadores y al personal por la confianza que me han brindado como jugador y por el duro trabajo que hemos realizado como equipo», escribió Verdonk.

Verdonk no sólo se despidió de Kluivert, sino que también se refirió a las críticas dirigidas al presidente general. PSSI Erick Thohir. Admitió que le entristecía ver tantos comentarios negativos circulando.

«Al igual que Jay (Idzes), también quiero responder a algunas de las reacciones de los medios sobre el señor Thohir. Algunos de los comentarios negativos me entristecen, porque juego para Indonesia con orgullo, honor y pleno compromiso», dijo Verdonk.

Destacó que lo que habían hecho Erick Thohir y su personal había traído grandes cambios al medio ambiente. Selección Nacional de Indonesia.

«Lo que mucha gente quizás no se dé cuenta es que el señor Thohir y su equipo han creado un ambiente de alto rendimiento de clase mundial que nos permite a los jugadores desarrollarnos y rendir al máximo», continuó.

Verdonk también invitó a todos los aficionados al fútbol indonesio a ver el lado positivo del arduo trabajo realizado por el PSSI hasta ahora.

«Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi más sincero agradecimiento al señor Thohir y su equipo. A veces leo cosas que son diferentes de lo que viví, porque lo que siento es dedicación y una fuerte pasión por el avance del fútbol indonesio», dijo el jugador de 27 años.

Permanezca optimista sobre el futuro de Garuda

Aunque está decepcionado por no haber logrado que Indonesia se clasificara para el Mundial de 2026, Verdonk todavía mira hacia el futuro con plena confianza.

«Como todos ustedes, me siento decepcionado. Pero para mí, esto todavía parece el comienzo de algo grandioso, un sueño que apenas ha comenzado», dijo.

También espera que todos los elementos de la nación puedan unirse nuevamente para apoyar la lucha del equipo nacional de Indonesia.