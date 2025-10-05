Calvin Verdonk desapareció del equipo de Lille vs PSG, ¿qué le pasa al defensor del equipo nacional indonesio?

VIVA – Lille se enfrentará a Paris Saint-Germain (PSG) en el partido Ligue 1 continuó en el Stade Pierre-Mauroy, lunes 6 de octubre de 2025.

Nombre del defensor naturalizado Equipo nacional Indonesia no figuraba en la lista de jugadores preparados por el entrenador Bruno Genesio. De hecho, Verdonk es casi siempre la primera opción de Lille en cada juego, especialmente cuando Romain Perraud sufrió una lesión.

La ausencia de Verdonk de repente planteó un gran signo de interrogación. Porque no hay una declaración oficial del club o generación sobre las razones del jugador de 28 años.

Anteriormente, Verdonk apareció como titular cuando Lille conquistó como Roma en la Europa League el jueves (2/10). En el partido que tuvo lugar en el estadio Olimpico, se desempeñó sólido antes de ser reemplazado por Perraud en la segunda mitad.

Pero solo unos días después, Verdonk desapareció del equipo contra el PSG. La decisión inmediatamente desencadenó la especulación, además, el momento coincidió con la preparación Equipo nacional indonesio Frente a Arabia Saudita e Irak en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026.

Todavía no se sabe si Verdonk sufrió una lesión menor, fatiga o, en cambio, descansó deliberadamente para unirse inmediatamente al equipo de Garuda. Lille aún no ha emitido una declaración oficial.

Incluso sin Verdonk, el entrenador Bruno Genesio se aseguró de que su equipo estuviera listo para luchar contra los campeones defensores de Ligue 1.

«Los jugadores tienen una preparación más madura, pero preparamos todos los partidos de la misma manera: tenemos que ganar», dijo Genesio, citado de Le Petit Lilllois, domingo (5/10).

Fósforo Lille vs PSG Se llevará a cabo el lunes por la mañana a las 01.45 WIB, mientras que el equipo nacional de Indonesia está programado para enfrentar a Arabia Saudita el jueves (9/10) a las 00.15 WIB.

Ausente Calvin Verdonk En un gran partido contra el PSG se suma al rompecabezas antes de unirse al equipo nacional de Indonesia. El público ahora está esperando, ¿el pilar de la izquierda está realmente preparado para aparecer defendiendo a Garuda en Jeddah?