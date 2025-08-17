Calvin Verdonk Crazy, Nec Nijmegen desarrolló heracles y domina a Eredivisie

VIVA – Nij nijmegen Haga una dulce sorpresa al comienzo de la temporada 2024/2025 de Eredivisie. Calvin Verdonk y los amigos lograron entregar a su equipo para sentarse en la cima de la clasificación después del partido del domingo por la mañana, el 17 de agosto de 2025.

NEC se desempeñó brillantemente al enfrentar a Heracles. Jugando con confianza, obtuvieron con éxito una victoria de deslizamiento de tierra con un puntaje de 4-1. Estos resultados aseguran que NEC avanzó a la posición superior de la clasificación de la Liga Holandesa.

La victoria complementa los impresionantes resultados de NEC en la primera semana. Anteriormente, también vencieron a Excelsior con un puntaje de deslizamiento de tierra de 5-0. Por lo tanto, NEC ahora tiene una diferencia de goles de 9-1 de dos partidos.

La nota hizo NEC por delante de otros dos equipos que también ganaron el comienzo perfecto, Feyenoord y Pec Zwolle. Feyenoord registró una diferencia de goles 4-1, mientras que PEC Zwolle recolectó una diferencia de goles de 3-0.

Aun así, la posición de NEC en la parte superior de la clasificación no es completamente segura. Porque, varios equipos grandes como PSVUtrecht, AZ Alkmaar y Ajax Amsterdam no han jugado el partido de su segunda semana.

PSV en sí muestra una actuación aterradora en el partido de apertura. El equipo de Peter Bosz destruyó con éxito a Sparta Rotterdam con un puntaje de 6-1. Utrecht inscribió una nota similar, quien aplastó a Heracles cuatro goles sin respuesta.

Se predice que los dos equipos serán la mayor amenaza para que NEC mantenga el estado principal de la clasificación en esta segunda semana.

El PSV está programado para enfrentar fuertes desafíos contra el anfitrión Twente, mientras que Utrecht se reunirá con Sparta Rotterdam. Ambos partidos se llevarán a cabo el domingo (8/17) a las 19.30 WIB.

Además de PSV y Utrecht, AZ Alkmaar y Ajax Amsterdam también tienen el potencial de acercarse. Ambos equipos recolectaron tres puntos desde la primera semana.

Con la competencia que aún es larga, la posición de NEC claramente no es completamente segura. Sin embargo, el comienzo convincente de Calvin Verdonk CS dio una señal de que NEC podría ser un caballo oscuro en Eredivisie esta temporada.