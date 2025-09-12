Calvin Verdonk al borde de la nueva historia!

VIVA – Después de fortalecer a Garuda en la jornada de la FIFA, septiembre Verdonk inmediatamente regresó al club para concentrarse en enfrentar Ligue 1. Ahora tiene la oportunidad de hacer historia con el club francés, Lille Osc.

Leer también: Los partidarios del equipo nacional de Indonesia instaron a Prabowo despidiendo a Erick Thohir y Patrick Kluivert: ¡regresa Shin Tae-yong!



El Verdonk apareció lleno cuando Indonesia se llevó a un empate 0-0 en el estadio principal de Bung Karno, domingo 8 de septiembre de 2025. Ahora, Verdonk está listo para tallar un nuevo capítulo en Europa.

Se espera que Verdonk tenga la oportunidad de aparecer cuando Lille recibió a Toulouse en Stade Pierre-Mauroy, domingo (14/09), en la cuarta semana de la Ligue 1. Si se reproduce, grabará la historia como el primer jugador indonesio en aparecer en la más alta casta del fútbol francés.

Leer también: Los playoffs translúcidos de Bolivia entre confederaciones, ¿estarán en contra del equipo nacional de Indonesia?



«La competencia no es fácil, pero a lo largo de mi carrera estuve acostumbrado a luchar para ser titular», dijo el ex jugador de NEC Nijmegen.

Sin embargo, Jalan Verdonk no es del todo suave. Acababa de viajar un largo viaje desde Indonesia a Francia. Además, Lille todavía tiene a Romain Perraud, ex Southampton, que hasta ahora parecía sólida en el poste de la izquierda.

Leer también: Sty enfatizó que no había ningún problema de comunicación con los jugadores del equipo nacional de Indonesia: ¡juro a pesar de que estaba amenazado con asesinado!



Aun así, la oportunidad permanece abierta. Se sabe que Verdonk mantiene constantemente el rendimiento y puede dar un nuevo color en la línea de fondo de Lille. Un gran apoyo ciertamente proviene del público del país que espera su trabajo en la Ligue 1.

Verdonk se unió a Lille en el mercado de transferencias este verano desde NEC Nijmegen. Desde la temporada 2022/2023, Verdonk parecía consistente como un pilar de la que se fue a su antiguo club.

Durante las últimas tres temporadas, el jugador de 28 años recolectó más de 170 apariciones en todas las competiciones y anotó alrededor de 8 goles.

En la temporada 2023/2024 registró 38 partidos con una contribución de 2 goles, mientras que la temporada 2024/2025 incidió alrededor de 34 apariciones y 1 gol. Además de los registros de objetivos, las contribuciones de Verdonk son claramente visibles a través de operandos exitosos, intersep y éxito en el mantenimiento de la estabilidad de la línea de fondo NEC.