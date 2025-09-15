Calvin Harris acusa al asesor financiero de robar millones

Calvin HarrisEl productor y DJ de la música escocesa acusó a su asesor financiero de robar $ 22.5 millones para financiar un proyecto inmobiliario «Boondoggle» en Hollywood.

Harris alega que su asesor, Thomas St. John, lo indujo a invertir en CMNTY Culture Campus, un desarrollo de 460,000 pies cuadrados que incluiría estudios de grabación, espacio de oficinas y salones de artistas.

Según una demanda de arbitraje, St. John, quien se desempeñó como asesor financiero de Harris durante 13 años, comenzó a desarrollar el proyecto alrededor de 2020. Los abogados de Harris alegan que el proyecto se redujo en efectivo en 2023, y que St. John recurrió a Harris para una infusión de emergencia en efectivo.

Los abogados de Harris alegan que St. John no le dio información sobre el proyecto, pero solo entregó documentos para que él firmara. Según la demanda, Harris, cuyo nombre legal es Adam Wiles, hizo un préstamo de $ 10 millones para el proyecto y una inversión de capital de $ 12.5 millones.

«Hasta el día de hoy, los reclamantes no saben a dónde se ha ido la inversión de los reclamantes o para qué se ha utilizado», alegaron los abogados de Harris. «En cualquier caso, los encuestados no tenían intención de que el Sr. Wiles realmente recibiera el valor total de su inversión, a través de distribuciones o de otra manera».

Poco después de que se hiciera la inversión, Harris alega que St. John hizo que la compañía distribuyera $ 11.7 millones a una entidad que St. John controla. (San Juan, a través de sus abogados, ha negado esta acusación).

Los abogados de Harris alegan que la inversión inmobiliaria «ha sido, en el mejor de los casos, un boondoggle completo y, en el peor de los casos, un fraude completo».

En 2024, los desarrolladores anunciaron que debido a la «dinámica del mercado cambiante», habían optado por seguir un proyecto residencial en el sitio, que se encuentra en la esquina de Sunset Boulevard y Highland Avenue.

La abogada de San Juan, Sasha Frid, dijo en un comunicado a Variedad Que Harris es uno de varios inversores en el proyecto, que incluirá 750 apartamentos en dos torres de 34 y 38 historias. Frid dijo que el proyecto incluirá 90 unidades de bajos ingresos, así como espacios al aire libre, creativo y minorista.

Harris «persiguió activamente esta oportunidad de desarrollo», dijo Frid. «No está contento con el ritmo del proyecto, decidió seguir arbitraje privado para afirmar su descontento. No es ningún secreto que debido a las tasas de interés y otros factores de mercado, los proyectos inmobiliarios están tardando más en construir. Pero el desarrollo es muy viable y se espera que tenga una valoración de $ 900+ millones cuando se complete. El Sr. St. John niega a cualquier mal estado».

Los abogados de Harris alegan que se suponía que el préstamo de $ 10 millones se pagaría antes del 31 de enero de 2025, pero que el principal y los intereses aún no están pagados. Según el reclamo, St. John dejó de ser el asesor de Harris en abril.

Desde entonces, Harris ha exigido información sobre la inversión, pero alega que las respuestas han sido limitadas e insatisfactorias.

Los abogados de Harris también alegan que poco después de presentar la demanda de arbitraje, se enteraron de que la condición financiera del proyecto se está «deteriorando». A través del proceso de arbitraje, obtuvieron un acuerdo estipulado de que la compañía no disipará sus fondos mientras el proceso está pendiente. Los abogados de Harris presentaron una petición el viernes en el Tribunal Superior de Los Ángeles para confirmar ese acuerdo.