‘Calorie’, protagonizada por Anupam Kher, presenta tráiler antes de IFFI Bow

“La película de la galardonada cineasta Eisha MarjaraCaloría” se estrenará en Asia en el 56º Festival Internacional de Cine de la India (IFFI) en Goa, y Compass Productions presentó un avance antes de la proyección.

El drama sobre la mayoría de edad, que recientemente arrasó en el festival IFFSA de Toronto con premios a mejor película, director y actriz (película canadiense), se estrenará en cines en todo Canadá el 28 de noviembre a través del distribuidor Filmoption International.

La película sigue a tres generaciones de mujeres cuyo presente y pasado chocan durante un verano cargado de emociones en la India. Monika (Ellora Patnaik), una madre soltera estresada, envía a sus dos hijas adolescentes, Alia (Shanaya Dhillon-Birmhan), obsesionada con las calorías, y Simi (Ashley Ganger), rebelde, a la India para visitar a sus tíos abuelos, con la esperanza de conectarlos con sus raíces punjabíes. Lo que comienza como un viaje reacio se transforma en un viaje de mayoría de edad cuando las hermanas descubren una tragedia familiar oculta que amenaza con dividir a toda la familia.

La producción está protagonizada por Patnaik junto al actor indio. Anupam Kherconocida por “Silver Linings Playbook”, Ganger de “Grand Army” de Netflix, y presenta a Dhillon-Birmhan en su primer papel protagónico importante. El elenco también incluye a Dolly Ahluwalia, ganadora del Premio Nacional de Cine de la India por “Vicky Donor”.

Inspirada en hechos reales, la película se basa en la historia personal de Marjara. En el verano de 1985, su madre y su hermana menor abordaron el vuelo 182 de Air India procedente de Montreal, que explotó en el aire y mató a los 329 pasajeros. Marjara, que debía estar en ese vuelo, canaliza esta tragedia en una narrativa sobre el trauma y la curación intergeneracional.

“La película sirve como una forma de reparar el complicado tejido de este pasado para aquellos afectados por él y brindar una imagen más amplia que se inclina hacia la conexión y la curación al poner a la familia en el centro”, dijo Marjara. “Somos testigos de una familia canadiense sij que lucha con problemas contemporáneos entre muros de silencio, malentendidos y dolores enterrados y los vemos salir del otro lado más completos, más centrados y unidos”.

El productor Joe Balass, quien fundó Compass Productions en 1997, enfatizó el viaje de una década para llevar el proyecto a la pantalla. Dhillon-Birmhan tenía sólo 11 años cuando comenzó el rodaje de lo que se convirtió en su primer largometraje.

El largometraje se rodó tanto en Canadá como en la India, con la fotografía de Marc Simpson-Threlford (CSC) y Christophe Dalpé. La película recibió el apoyo de Telefilm Canada, Canada Media Fund, CBC Films, Hollywood Suite y ATN. Anteriormente participó en Bazar de cinecomo se conocía anteriormente al componente de mercado de IFFI.

El proyecto marca el último largometraje de Marjara luego de su documental de la NFB “¿Soy la persona más delgada que hayas visto?”, que ganó el premio Betty Youson al mejor corto canadiense en el Festival Hot Docs de 2024.

Mira el tráiler de “Calorie” aquí: