VIVA – Capitán Equipo nacional Indonesia, Jay Idzes, finalmente debutó juntos Sassuolo en el evento italiano de la Serie A. El jugador del centro apareció como titular cuando Sassuolo visitó la sede Cremonés En Stadio Giovanni Zini, viernes por la noche Wib, 29 de agosto de 2025.

El debut de Idzes es bastante especial. Porque, del lado del oponente se encuentra la figura del portero Equipo nacional indonesio, Emil Daringque ahora es el principal pilar de Cremonese. La reunión de dos jugadores indonesios en la competencia de castas italiana más alta también presentó los matices de la «Guerra Civil» en la tierra de Italia.

Sassuolo trajo idzes de Venezia FC al comienzo de la temporada 2025/26. La gerencia de Neroverdi se atrevió a canjear su contrato a un costo de RP139.05 mil millones. Sin embargo, en las primeras dos semanas de la Serie A, Idzes no había tenido la oportunidad de jugar desde el entrenador.

La oportunidad finalmente llegó en la tercera semana, y su primer oponente fue el equipo que fue fortalecido por su compatriota. Para el público indonesio, este partido no es solo una cuestión de Sassuolo versus Cremonese, sino también de Emil Audero contra Jay Idzes.

El propio Emil estaba en el centro de atención después de actuar brillantemente en la Semana inaugural. Jugó un papel importante en traer Cremonese registró una sorprendente victoria sobre el AC Milan en el San Siro. En el partido, Emil hizo cuatro importantes rescate que impidió que Milán agregara goles. Cremonese regresó a casa con una victoria por 2-1.

Esta actuación convirtió a Audero en uno de los jugadores más considerados al comienzo de la temporada de la Serie A. Su existencia debajo del bar era una garantía de una sensación de seguridad para I Grigiorossi. Y al mismo tiempo, el debut de Idzes se convirtió en su primera prueba para enfrentar la línea segura de ataque de Cremonese.

Esta pelea presenta una situación única. Jay Idzes tuvo la tarea de mantener la defensa de Sassuolo, mientras que Emil Audero se convirtió en el último muro de Cremonese. Ambos tienen un papel vital, a pesar de que están en diferentes campamentos. Esto es lo que hace que el partido se sienta como una versión indonesia de la Guerra Civil en la Tierra de Italia.

Este fenómeno es raro. Con los años, la presencia de jugadores indonesios en la Serie A es bastante mínima. Ahora, dos jugadores del equipo nacional indonesio no solo se desempeñan regularmente en la liga, sino que también se enfrentan. Esto se convierte automáticamente en un registro histórico para el fútbol del país.