Callum Turner en una provocación elegante y tonta

Cuando hace unos años llegó el momento de que Karim Aïnouz dirigiera su primer largometraje en inglés, pocos habrían apostado a que sería “Firebrand”. Un drama histórico basado en la vida de Catherine Parr, sobreviviente de Enrique VIII, fue atractivo, bien interpretado y dirigido con total habilidad por el sensualista brasileño de autor, pero tan lejos de su gusto habitual por el melodrama saturado y el erotismo, uno pensaría que le habían asignado el papel por lotería. Después de un breve viaje a casa para el thriller hipercarnal “Motel Destino”, Aïnouz regresa a Europa con “Poda de rosal”, que a primera vista parece encajar mejor con su sensibilidad: una saga familiar sudorosa y absurda de gestos descomunales y deseos fuera de los límites, representada en tonos tan cálidos y empapados que uno casi espera un letrero de “pintura húmeda” en la pantalla.

Sin embargo, cuanto más (y más escandalosamente) se desarrolla, menos se siente “Poda de rosal” como si estuviera en la timonera de Aïnouz. O, de hecho, de cualquier otra persona, dada su seductora pero completamente peculiar mezcla de tonos cómicos, dramáticos y generalmente travesuras, o el objetivo cada vez más indeterminado de su hueca sátira social. Incluso el ADN creativo de la película está por todos lados: el guionista Efthimis Filippou, un colaborador habitual de Yorgos Lanthimos, se inspiró vagamente en el primer largometraje de Marco Bellocchio de 1965, «Fists in the Pocket», pero donde se puede ver esa cruda y sorprendente fábula antiburguesa que se desarrolla en el lenguaje inexpresivo de la extraña ola griega, el maduro toque maximalista de Aïnouz lo convierte en un animal completamente diferente, incluso antes de tener en cuenta el Contrastes altos y bajos de su elenco de estrellas.

Todos estos elementos e impulsos en conflicto, sin mencionar algunas contribuciones de diseño dignas de babear, llevan a la película a algún lugar en la región de un Europudding “Saltburn”: no es una propuesta desagradable, pero no sustancial, y probablemente generará tanta división entre el público como parece. Para protagonista Callum Turneres un vehículo encomiablemente extraño y pervertido para conducir directamente hacia una tormenta de rumores sobre el casting de James Bond. No es que “Rosebush Pruning” resulte ser algo habitual para ninguno de sus colaboradores, incluido su talentoso director, alejándose cada vez más del cálido romanticismo de “Futuro Beach” o “Invisible Life”.

El título extraño y engañosamente remilgado surge de un torpe proverbio inventado por Edward (Turner), el hijo mediano abandonado y semianalfabeto de una familia estadounidense extremadamente rica que se mudó hace algunos años a la verde costa noreste de España. “Las personas son rosas, las familias son rosales”, dice con su hosca voz en off. «Los rosales necesitan poda».

En cuanto a quién cree que su familia podría deshacerse, elija entre sus diversos y disfuncionales miembros de la moda, encabezados por el patriarca ciego y sin filtros de Tracy Letts, generalmente vestido con una bata de baño de satén escarlata. El hermano menor de Edward, Robert (Lukas Gage), pasa sus días haciendo poco más que suspirar de manera inapropiada por las atenciones de su hermano mayor Jack (Jamie Bell), mientras que la energía atrofiada y excesivamente sexual de su hermana solitaria Anna (Riley Keough) escupe en todas direcciones.

Cuando nos dicen que la madre de los niños (Pamela Andersonsorprendentemente elegida para un papel pequeño que obviamente requiere la altivez al estilo de Christine Baranski) murió hace dos años, nos inclinamos a pensar que está mejor fuera de él, aunque tal vez menos al escuchar que fue despedazada por lobos en los bosques locales de Cataluña. Hay un aire de cuento de hadas adulto perverso en esta configuración, subrayado por la falta de explicación de por qué cuatro hermanos adultos de unos treinta años no han logrado escapar del palacio familiar modernista: la riqueza extrema, al parecer, convierte a los prisioneros cómodamente entumecidos de aquellos nacidos en él.

Pero Jack, el más sensato y puritano de todos, puede que finalmente esté logrando escapar, gracias a la influencia normalizadora de su novia, Martha, bastante privilegiada (Elle Fanning). Mientras Jack y Martha buscan encontrar un hogar propio, el lacónico e impasible Edward (un personaje extrañamente opaco para expresar el punto de vista de la película, interpretado con distante melancolía por Turner) siente tácitamente envidia, ya que recientemente hizo su propia conexión fugaz con un ciudadano del mundo real. Anna y Robert, sin embargo, se desesperan por la inminente ruptura de la unidad familiar y se toman medidas drásticas y cada vez más calamitosas para mantener el status quo.

Las consecuencias traen sorpresas desagradables y tabúes rotos en abundancia, aunque el guión de Filippou en realidad impacta más efectivamente cuando dramatiza actos más cotidianos de crueldad y elitismo. En la escena más desconcertante de la película, cuando Martha se reúne con la familia para un almuerzo tenso, Anna la evalúa y viste sin piedad por la visible diferencia de precio entre su vestido de Zara que ella misma compró y su regalado bolso de Bottega. (Y eso es antes de que papá, con calma y derecho, le pida a Anna que describa el escote de su invitada).

Que Martha surja como la figura más comprensiva aquí es decir algo, considerando su propia respuesta malcriada a la vacilación de Jack cuando ven una mansión multimillonaria junto al mar: «Me niego a seguir rogando por las cosas simples». “Rosebush Pruning” plantea sus argumentos anticapitalistas con bastante acritud en esos momentos, pero cuanto más retorcidas se vuelven las cosas, más tontas se vuelven también, mientras que cualquier comentario social comienza a parecer una fina tapadera para tanto espectáculo escabrosa y brillante.

Aún así, hay placer en los excesos de la película, principalmente porque Aïnouz y su equipo los presentan con una belleza febril e iridiscente. La directora de fotografía Hélène Louvart ahoga fotograma tras fotograma en pegajosos rojos manzana de caramelo, verdes angélica y ultramarinos deslumbrantes, con el brillo muy, muy alto; no es que los ondulantes paisajes españoles y el diseño de producción de ensueño de revista de Rodrigo Martirena exijan ayuda adicional. No se ve ni una sola arruga en los trajes de Bina Daigeler, todos codiciables, inaccesibles y hechos a la medida de los dioses; La partitura de Matthew Herbert puede estar entre las más exuberantes jamás untadas sobre sucesos tan horribles. ¿Es necesario que todo sea así de brillante? ¿Pierde algo de perspectiva “La Poda del Rosal” con todo este deslumbramiento? Tal vez. Pero si vas a comer a los ricos, razona la película, también pueden ser deliciosos.