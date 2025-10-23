Callum Turner, Adria Arjona y Amir El-Masry liderarán ‘Alone Together’

Callum Turner (“Los muchachos en el barco”, “Amos del aire”) y Adrià Arjona (“Hit Man”, “Splitsville”) protagonizarán “Alone Together” junto a Amir El-Masry (“Giant”, “100 Nights of Hero”).

La película marca el próximo largometraje de Ben Sharrockquien llamó la atención con su comedia negra de 2020 “Limbo”, que también sirvió como el papel destacado de El-Masry. HanWay Films iniciará las ventas en la próxima AFM.

“Alone Together” sigue a Sam (Turner), un cineasta británico que enfrenta una crisis de vida mientras visita el desierto árabe en busca de trabajo. Su carrera está estancada, está al borde del divorcio y se siente culpable por ser un padre ausente para su hijo pequeño. Durante una extraña tormenta, tiene una conexión fugaz y poderosa con la cautivadora Inma (Arjona), y estos dos extraños en una tierra extraña son consumidos por la atracción mutua. Pero esta no es una historia de amor. Se trata de adultos con equipaje, incapaces de alejarse de su pasado. Sam también desarrolla un vínculo con el carismático guía local Abdullah (El-Masry), cuya improbable amistad le ofrece la oportunidad de explorar más a fondo sus emociones.

La película será producida por el dramaturgo, novelista y cineasta ganador de un Oscar y un BAFTA Florian Zeller (“El padre”, “El hijo”) y Blue Morning Pictures de Federica Sainte-Rose. La película se rodará en Omán con el desierto de Arabia como telón de fondo en marzo de 2026.

«Ben ha escrito una historia emocionalmente rica y universalmente identificable sobre un hombre que tiene que reevaluar su camino en la vida mientras es arrastrado en tantas direcciones», dijo Gabrielle Stewart, directora ejecutiva de HanWay Films. «Callum Turner y Adria Arjona son la pareja soñada para transmitir toda la humanidad, el humor y la emoción de dos personajes en una encrucijada, mientras cada uno lucha por comprender la persona que debe ser mientras se encuentra en una aventura en el desierto árabe. Con la incorporación del brillante Amir El-Masry, Alone Together promete ofrecer un viaje de transformación honesto y convincente».

Ben Sharrock está representado por CAA, Lark y Ziffren Brittenham LLP. Callum Turner está representado por WME, Curtis Brown y Johnson Shapiro Slewett & Kole. Adria Arjona está representada por Anonymous Content, Brillstein Entertainment Partners, CAA, Goodman, Genow, Schenkman, Smekinson & Christopher y The Lede Company. Amir El-Masry está representado por Ollie Azis de Independent Talent y Matthew Lesher de Insight Entertainment.