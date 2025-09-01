‘Calle Málaga’, protagonizada por Carmen Maura, vende a múltiples territorios

Múltiples distribuidores independientes de los mejores han adquirido Maryam Touzani‘s «Calle Málaga», después de su estreno en Festival de Cine de VeneciaSección de Spotlight. La película, que estrella Carmen MauraTendrá su estreno en América del Norte en el Festival de Cine de Toronto la próxima semana.

“Calle Malaga” will be distributed in France (Ad Vitam), Benelux (Cinéart), Spain (Caramel), Germany (Pandora), Italy (Movies Inspired), Australia and New Zealand (Potential), Switzerland (Filmcoopi), Austria (Panda), Denmark (Camera Film), Sweden (Folkets Bio), Norway (Selmer Media), Finland (Future Film), Grecia (Danaos), Hungría (Cirko) y Portugal (Leopardo Filmes).

Es la tercera colaboración entre el cineasta marroquí y la boutique de películas de la agencia de ventas, y sigue el éxito teatral de su película anterior, «The Blue Caftan».

«Calle Málaga» se centra en Maria Angeles, una mujer española de 79 años, que vive sola en Tánger, Marruecos, y disfruta de su rutina diaria. Sin embargo, su vida se pone patas arriba cuando su hija llega de Madrid para vender el apartamento en el que siempre ha vivido. Decidida a quedarse, hace todo lo posible para recuperar su casa y sus pertenencias y, inesperadamente, redescubre el amor y la sensualidad.

La película es producida por Nabil Ayouch, y coproducida por Amine Benjelloun, Jean-Rémi Ducourtioux, Simon de Santiago, Fernando Bovaira, Fred Burle, Sol Bondy y Sebastian Schelenz.

Las compañías de producción son las películas de New World, Ali N ‘Productions, Mod Produccions, One Two Films y Velvet Films.

Es editado por Teresa Font, quien también trabaja con Pedro Almodóvar. El director de fotografía es Virginie Surdej.