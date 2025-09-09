Para celebrar su 40 aniversario, «St. Elmo’s Fire» regresará a los cines exclusivamente durante una semana a partir del 17 de octubre en una versión restaurada 4K de Sony.

«St. Elmo’s Fire» sigue la historia de un grupo de amigos en los años posteriores a su graduación de la Universidad de Georgetown. A medida que comienzan a enfrentar la realidad de sus carreras y compromisos de relaciones, traicionan y se salvan mientras intentan encontrar un lugar en el mundo real.

Estrellas de «St. Elmo’s Fire» Demi MooreRob Lowe, Emilio Estevez, Andrew McCarthy, Judd Nelson, Ally Sheedy y Mare Winningham. La película fue dirigida por Joel Schumacher y coescrita por Carl Kurlander.

Lynx Capital se asocia con la teoría del Caos para Film Slate, comienza con ‘Don’t Look Inside’.

La compañía de financiamiento de películas Lynx Capital se ha asociado con Mike Le Han y la compañía de producción de Brandon Franco Chaos Theory, estableciendo una línea de crédito de $ 250 millones para financiar la próxima lista de películas del Chaos en los próximos cinco años.

La película inaugural de la asociación será «Don’t Look Inside Inside» de Le Han, una película de terror psicológica protagonizada por Rachel Nichols, Britt Robertson, Missi Pyle, Nelson Lee y Bruce Davison. Le Han y Franco están produciendo la película, mientras que Misha Henriksen y Greg Weinberg de Lynx Capital y Greg Weinberg sirven como productores exactos.

«Don’t Look Inside» está programado para comenzar la producción en Minnesota este otoño y un póster teaser ya se ha revelado.