California otorga $ 256 millones en créditos fiscales de televisión, incluido el estudio

Hollywood no ama tanto a sí mismo como a sí mismo, excepto tal vez hacer que alguien más ayude a pagarlo.

Sí, «El estudio«Regresa para una segunda temporada, esta vez con $ 13 millones en apoyo del estado de California.

El programa Apple TV+ fue una de las 22 producciones otorgó un total de $ 256 millones en créditos fiscales estatales el miércoles. Esta es la primera asignación desde que el estado amplió su incentivo de filmación a $ 750 millones en general en junio, lo que provoca un aumento de intereses de los estudios.

Según la Comisión de Cine de California, las solicitudes saltaron casi un 400% en comparación con la ronda anterior para los programas de televisión. Quizás más notable, no se rechazaron proyectos calificados.

«The Studio» es uno de los primeros en calificar bajo nuevas reglas de elegibilidad que permiten que los créditos vayan a espectáculos de media hora. En el pasado, los programas de televisión tenían que tener episodios de al menos 40 minutos para calificar, con excepciones para programas como «Veep» que se mudaban de otros estados.

«The Studio» filmó su primera temporada, naturalmente, en Los Ángeles, y obtuvo $ 13.2 millones para hacer lo mismo para la temporada 2. «The Comeback», otro espectáculo de media hora en HBO, recibió $ 13.6 millones. Y un show de bocetos de media hora sin título de Larry David y las producciones de tierra superior del presidente Obama recibieron $ 9.1 millones.

Una nueva serie de Hulu de Dan Fogelman, que protagonizará a Christopher Meloni, William H. Macy y Mandy Moore, recibió un récord de $ 42.8 millones. Como parte de la expansión, el estado aumentó el crédito base del 20% al 35% y también aumentó el límite de gastos calificados de $ 100 millones a $ 120 millones. Según el antiguo sistema, ningún proyecto podría obtener más de $ 25 millones en créditos, pero ese techo ahora ha aumentado a $ 48 millones.

«Golf», una serie de Netflix protagonizada por Will Ferrell, recibió $ 17.2 millones. Otro espectáculo con temas de golf, «Stick» protagonizado por Owen Wilson, parece estar recibiendo $ 22.2 millones para reubicarse de Vancouver. Oficialmente, el programa está «sin título», aunque fue renovado bajo su nombre de pila en julio.

«Presumido inocente», el programa Apple TV+ de David E. Kelley, obtendrá $ 20.8 millones después de obtener $ 12 millones para su primera temporada.

«Swat», el CBS muestra que recaudó $ 131 millones en incentivos fiscales de California durante una carrera de ocho estaciones, regresa con un spin-off: «Swat Exilies». El nuevo programa continúa donde el viejo lo dejó, reclamando $ 15.7 millones en fondos estatales.

«Ballard», el spin -off «Bosch» de Amazon, obtendrá $ 14.8 millones.

Vea la lista completa de programas a continuación.

Angel S2, Angel TV Series, LLC, $ 2.9 millones

Apple Studios Sin título Serie III, Apple Studios, $ 22.2 millones

Malos pensamientos s2, callando la puerta LLC, $ 2.3 millones

Ballard S2, Amazon Studios, $ 14.8 millones

Dummy, Dovetale Media, $ 2.6 millones

Golf S1, Netflix Sunset, LLC, $ 17.2 millones

Chat Group (piloto), Twentieth Century Fox Film Corporation, $ 2.2 millones

NCIS: Origins S2.5, CBS Studios Inc, $ 11.2 millones

Presumido inocente S2, Warner Bros. Television, Inc., $ 20.8 millones

Proyecto 2997 S1, Amazon Studios, $ 11.6 millones

Swat Exiles S1, Sony Pictures Television, Inc., $ 15.7 millones

Stuart no puede salvar el Universo, Warner Bros. Television, Inc, $ 20.4 millones

El regreso S3, HBO, $ 13.6 millones

The Studio S2, Studio Productions Inc, $ 13.2 millones

Fiel al Juego S2, Faith Media Distribution LLC, $ 3 millones

Sin título Larry David 250th, no precedencial Productions LLC, $ 9.1 millones

Unditled 20th TV & DBT Drama para Disney+, ABC Signature, LLC, $ 15.3 millones

20th TV y DBT Pilot sin título para Disney+, Twentieth Century Fox Film Corporation, $ 1.6 millones

Piloto de comedia de TV 20 sin título para FX, Twentieth Century Fox Film Corporation, $ 2.1 millones

Sin título, la vigencia de drama de TV 20 sin título para Hulu, ABC Signature, LLC, $ 8.1 millones

Drama de Fogelman sin título para Hulu, Twentieth Century Fox Film Corporation, $ 42.8 millones

Wink S1, WTS Productions, Inc., $ 3 millones