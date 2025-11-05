California aprueba medida de redistribución de distritos en victoria de Gavin Newsom

Los votantes de California aprobaron una medida electoral para rediseñar el mapa del Congreso del estado, lo que podría dar a los demócratas cinco escaños más en las elecciones intermedias de 2026.

El Prensa asociada convocó la carrera a las 8 pm, justo cuando cerraban las urnas.

La votación se produce en respuesta a una medida similar en Texas, donde los líderes republicanos rediseñaron sus mapas este verano para eliminar hasta cinco escaños demócratas.

Gobernador. Gavin Newsom presentó la medida como una forma de “combatir fuego con fuego” al impedir que los republicanos amañaran las elecciones intermedias de 2026. La votación marca una victoria significativa para Newsom, quien vendió la medida a los votantes como una forma de detener la agenda del presidente Trump.

“Ya hemos terminado de que nos traten así”, dijo Newsom en un mitin durante el fin de semana. «De lo que se trata es de que los demócratas volvamos a ponernos alerta, no a nuestros talones. Recuperar nuestro encanto».

Los republicanos actualmente tienen una mayoría de seis votos en el Congreso. En los 52 escaños de California, los demócratas tienen una ventaja de 43 a 9, pero esa ventaja podría aumentar a 48 a 4 según los nuevos mapas, lo que posiblemente ayudaría a los demócratas a ganar el control del Congreso.

El éxito no estaba predeterminado cuando Newsom propuso los nuevos mapas este verano, que, a diferencia de Texas, requerían la aprobación de los votantes para cambiar la constitución de California.

Los votantes de California habían creado previamente una comisión de redistribución de distritos independiente para trazar líneas de manera no partidista, un elemento clave del legado del gobernador Arnold Schwarzenegger en el cargo. En las encuestas previas a la campaña, los votantes generalmente apoyaban a la comisión.

Pero una campaña publicitaria, junto con un gran respaldo de Barack Obama y Kamala Harris, envió un mensaje a los votantes demócratas de que la propuesta ofrecería una oportunidad de oro para luchar contra Trump.

La exitosa campaña pule las credenciales de Newsom como luchador, ya que se espera que lance una campaña para presidente en 2028.

Es posible que la batalla por la redistribución de distritos aún no haya terminado. Otros estados han considerado contrarrestar la medida de California, incluidos Indiana, Ohio y Florida.