Calificaciones finales de la temporada 3 de ‘The Gilded Age’: 5 millones de espectadores

«La edad dorada«Ha alcanzado una nueva audiencia más alta cada semana durante cinco semanas seguidas ahora, con el final de la temporada 3 del domingo despejando 5 millones de espectadores después de tres días.

Ese total proviene de una combinación de la cuenta de los espectadores lineales de Nielsen en HBOEl canal de cable de los streams HBO Maxque se miden por Warner Bros. Discovery en sí. Al contabilizar los primeros tres días de disponibilidad de los ocho episodios de la temporada 3, el final logró un aumento del 88% en el estreno, que alcanzó un total de 2,7 millones de vistasriñonals en junio.

Más por venir …