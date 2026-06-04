Calificaciones finales de ‘Euphoria’: 8,7 millones de espectadores de HBO

“Euphoria” terminó con 8,7 millones de espectadores en HBO y HBO Max en tres días, un ligero aumento con respecto al estreno de la temporada 3.

Aunque Warner Bros. Discovery no proporcionó los totales de audiencia para cada semana de la temporada 3 de “Euphoria”, la compañía informó que el primer episodio de la temporada final alcanzó 8,5 millones de espectadores en tres días, lo que supone un aumento del 44 % con respecto al estreno de la temporada 2 el 22 de enero. Eso significa que el episodio final de la serie, que se titula “In God We Trust” y se emitió el domingo por la noche, aumentó en el estreno de la temporada 3 en un 2 %.

Los episodios de la temporada 3 de “Euphoria” ahora tienen un promedio de 25 millones de espectadores, lo que marca un aumento del 17% con respecto a la audiencia promedio que alcanzó la temporada 2 en el mismo período de tiempo.

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