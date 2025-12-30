Calificaciones del volumen 2 de ‘Stranger Things 5’: 34,5 millones de vistas de Netflix

netflix informa que alcanzó su mayor audiencia el día de Navidad de todos los tiempos este año, con el segundo volumen de «Cosas más extrañas“La temporada 5 hace una contribución importante a ese logro.

Si bien no se proporcionó un total exacto de audiencia para el 25 de diciembre, y aunque ese total también incluiría los dos juegos de la NFL de Netflix y otras visualizaciones navideñas, los tres nuevos episodios de “Stranger Things” ayudaron a que la temporada 5 alcanzara un total de 34,5 millones de vistas durante la semana del 22 al 28 de diciembre. Ese es el segundo mejor total semanal de la temporada después de su Debut con 59,6 millones de visitas en noviembre.que fue la mejor semana de apertura de Netflix para un título en inglés.

Cabe señalar que Netflix no separa la audiencia de cada volumen cuando informa el Top 10; Mientras que el debut de 59,6 millones de horas después del Día de Acción de Gracias representó el número total de horas de visualización dividido por el tiempo de ejecución de los primeros cuatro episodios, los 34,5 millones de vistas de esta semana se calcularon en base a los siete episodios disponibles. Por lo tanto, no es posible saber si el Volumen 1 o el Volumen 2 tuvieron un debut más importante.

Todavía queda un episodio de la quinta temporada de “Stranger Things”. En un movimiento sorprendente de Netflix, el final de la serie debutará en los cines en la víspera de Año Nuevo con un lanzamiento simultáneo en el transmisor.

Se puede esperar que la quinta temporada de “Stranger Things” pronto se una a la lista de Netflix de sus títulos de televisión en inglés más populares de todos los tiempos, dado el sólido desempeño de la nueva entrada hasta el momento. La temporada aún no es elegible para esa lista dado el próximo final, pero el lanzamiento del 31 de diciembre comenzará el reloj de 91 días durante el cual podrá acumular audiencia que cuenta para la lista.

