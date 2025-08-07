Calificaciones de ‘Love Island USA’: No. 1 Show más transmitido

«Love Island USA«Logró su mejor audiencia durante la semana del 7 al 13 de julio, llegando a los 1.900 millones de minutos observados. Ese total marcó no solo un máximo de la serie para el Pavo real Serie de citas de realidad, pero la primera vez que cualquier espectáculo de pavo real ha alcanzado la posición número 1 en NielsenLas clasificaciones semanales de transmisión.

Nielsen mide las pantallas de televisión estadounidenses solo, lo que significa que la audiencia en otros países y en dispositivos móviles no está incluida en este recuento. Además, es importante tener en cuenta que Nielsen combina toda la audiencia de un programa en un total en lugar de separar los totales por temporada, lo que significa que cualquier audiencia de las temporadas 1-6 también se explicaría dentro de los 1.900 millones de minutos de la semana. Aún así, es presumible que la gran mayoría de la audiencia hubiera venido de la temporada de emisión actualmente. Nielsen también señala que a lo largo de la carrera de la temporada 7, que se estrenó el 3 de junio y concluyó el 13 de julio, «Love Island USA» acumuló un total de 8.8 mil millones de minutos observados, con el 54% de esa audiencia proveniente de adultos de 18 a 34 años. Eso lo convierte en el espectáculo más grande entre los adultos menores de 35 años por un «margen significativo», según Nielsen.

Más por venir …