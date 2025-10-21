Calificaciones de ‘El vecino perfecto’: 16,7 millones de vistas de Netflix

“El vecino perfecto”debutó con 16,7 millones de visitas en sus primeros tres días en netflix.

El documental, que utiliza imágenes de cámaras corporales para seguir la muerte a tiros de Ajike Owens por parte de su vecina Susan Lorincz, se ubicó como el segundo título más visto en Netflix durante la semana del 13 al 19 de octubre. Su audiencia sólo fue superada por “The Woman in Cabin 10”, que obtuvo 30,1 millones de visitas en su segunda semana en la lista después de debutar con 21,2 millones de visitas la semana anterior.

Juntas, las dos películas llevaron a “KPop Demon Hunters” al puesto número 3 en la lista de películas en inglés por primera vez; Antes de esta semana, la película animada de fantasía había ocupado el puesto número 1 o 2 durante 17 semanas seguidas.

Más por venir…