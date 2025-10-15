Calif Chong sobre el estreno de BFI en ‘High Wire’, Stephen Chow y el racismo

Cuando Calif Chong Mientras crecía en un hogar de clase trabajadora de Hong Kong, nadie en su familia iba al cine. Pero las comedias de Stephen Chow cambiaron todo para ella.

«Pensé, Dios mío, si pudiera convertirme en la versión femenina de Stephen Chow, ¿qué genial sería?». Recuerda Chong. «Haces reír a todo el mundo. Haces que a todo el mundo le encanten las películas».

Ahora, con su ópera prima”Alambre alto” estreno mundial en el Festival de Cine de Londres BFIChong ha logrado algo igualmente ambicioso: crear una comedia dramática que habla de la experiencia de los inmigrantes y al mismo tiempo hace reír y sentir al público.

“High Wire” sigue a Go-wing, una chica británica-china que descubre su fuerza interior y su valentía artística cuando un circo llega a su pequeño pueblo inglés. las estrellas de cine Isabella Weiconocida por su papel destacado en “1899” de Netflix, junto al actor de Hong Kong Dominic Lam.

Para Chong, el proyecto representa una elección deliberada de convertir su primer largometraje en una comedia. “Mi cortometraje [“Underneath”] «Fue un drama realmente difícil y, durante el rodaje, fue realmente difícil», explica. «Quería que este largometraje fuera agradable para todos los que hacen la película, quienes actúan y quienes editan la película. Intentamos hacer reír a la gente. Ese es el objetivo”.

Pero debajo del humor hay algo más profundo. La película explora la dinámica familiar dentro de la comunidad china, un tema que Chong considera que no ha sido retratado con suficientes matices en la pantalla. «En la comunidad china, la relación familiar sigue siendo muy compleja, pero no está bien representada», afirma. «Siempre es un poco triste. Vengo de ese entorno y sé que hay mucho trauma, pero para mi debut quería ser una mezcla de drama duro, pero también de comedia».

El viaje de Chong hacia el cine fue poco convencional. Comenzó como aprendiz creativa en TVB, la principal cadena de televisión de Hong Kong, y trabajó como guionista junior durante dos años. Luego colaboró ​​con el director Lawrence Lau en guiones cinematográficos, aunque las realidades financieras del panorama de los guiones de Hong Kong resultaron desafiantes.

«Realmente no podía permitirme ese estilo de vida, así que tuve que trabajar», explica Chong. Aceptó un trabajo en RTHK, el equivalente de la BBC en Hong Kong, donde trabajó en cine documental antes de ganar finalmente un concurso de presentación en el Festival de Cine de Berlín. Ese éxito la convenció de buscar oportunidades internacionales.

Se mudó a Londres para estudiar en la London Film School y asumió una deuda importante para lograrlo. “Mi mamá y yo lo hicimos funcionar”, dice. «Y sí, aquí estoy. Hice mi primer largometraje y lo proyecté en el Festival de Cine de Londres».

Elegir el papel principal presentó desafíos únicos. Chong necesitaba a alguien que pudiera hablar inglés y cantonés con fluidez, leer guiones chinos, bailar profesionalmente y patinar, una habilidad particularmente específica en el Reino Unido. Wei, una actriz y bailarina de Hong Kong que hizo su debut televisivo en “1899” de Netflix, demostró ser la persona perfecta. «Ella es simplemente perfecta. Cumple todos los requisitos», dice Chong. «Es bilingüe, puede leer chino y su actuación es asombrosa».

Lo que sorprendió a Chong fue cómo la interpretación de Wei añadió una profundidad inesperada al personaje. Mientras que Chong inicialmente había imaginado a Go-wing como optimista y extrovertido, Wei aportó una cualidad introvertida que resonó profundamente con la propia experiencia del director.

“Me veo allí”, reflexiona Chong. «No soy extrovertida cuando me ponen en un lugar extranjero. Eres un poco tímido, estás dudando de ti mismo, te preocupa no encajar. Su interpretación de una manera diferente aporta más complejidad, algo que nunca imaginé».

El elemento circense surgió a través de conexiones con el productor Djonny Chen de Silent D Pictures, pero Chong inmediatamente vio su potencial como una metáfora de la experiencia de los inmigrantes. Al trabajar con Circus Extreme, le sorprendió cómo el circo moderno supera los límites humanos, de forma muy similar a como los inmigrantes luchan contra las limitaciones sociales.

“De alguna manera la gente no lo ve como una forma de arte”, señala. «Es lo mismo que el mundo occidental tenía conceptos erróneos sobre los asiáticos. No entienden la cultura asiática y luego retratan a los asiáticos de cierta manera en la pantalla».

Trabajando con el director de fotografía Matthew P. Scott, Chong creó distintos lenguajes visuales para los dos mundos de Go-wing. En la comida para llevar, los movimientos de la cámara son estáticos y quietos, lo que refleja limitación. En el circo, todo fluye en círculos, reflejando libertad y posibilidad.

El paisaje de North Yorkshire también se convirtió en un personaje en sí mismo. «Hong Kong está tan lleno que te sientes tan asfixiado», explica Chong. «Mientras que en Yorkshire es al revés. Es extremadamente vasto, no es nada más. Es naturaleza salvaje».

Representar el racismo resultó ser uno de los desafíos más delicados de la película. Chong, que ha experimentado el racismo de primera mano desde que se mudó al Reino Unido, estaba decidido a no hacer de “High Wire” una película con mensaje.

«Tenía muchas ganas de interpretarlo como una comedia», explica. «Tenemos algunos insultos raciales escritos, pero fueron reales. No los inventé. Pero lo más importante es que no los profundizamos. No nos centramos en ese odio hacia nosotros».

La película incluye intencionalmente a un amigo británico blanco, para reflejar la realidad de las amistades transculturales genuinas. «Así es la vida real. Hacemos amigos», dice Chong. «No podemos centrarnos únicamente en un pequeño grupo de personas que no nos conocen. Nos centramos en las personas que quieren conocernos».

Los acontecimientos recientes en el Reino Unido, incluidas las protestas antiinmigrantes, han hecho que la película parezca aún más urgente. Chong describe un incidente angustioso en el metro de Londres donde escuchó retórica antiinmigrante. “A veces tu realidad es una cosa, pero las personas que te rodean te hacen sentir otra cosa”, reflexiona. «Te sientes como si todavía fueras otro grupo».

Más allá del estreno en el Festival de Cine de Londres, Chong espera llevar “High Wire” al público de Hong Kong. Ya está trabajando en su próximo proyecto, explorando el territorio del thriller y la comedia negra, y está interesada en dirigir televisión, citando programas como “Slow Horses” y “The Gentlemen” como inspiraciones.

«Me encantan programas como ese», dice. «Quiero ver a algunas mujeres dirigiendo estas historias realmente impulsadas por hombres».

Por ahora, Chong espera que “High Wire” resuene a nivel mundial. «Quiero que sea algo realmente accesible, accesible. Cualquiera puede verlo, no sólo los inmigrantes británicos de Hong Kong, no sólo los inmigrantes asiáticos, pero creo que debería dirigirse a todos los inmigrantes», afirma. «Espero que el cine sea lo único que pueda unirnos y que podamos darnos la bienvenida unos a otros».