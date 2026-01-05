¡Caliente! Rubén Amorim critica la gestión de MU y amenaza con ser despedido por exponer una desgracia

VIVA – El futuro Rubén Amorim juntos manchester unido ahora al borde. El técnico portugués está en el punto de mira tras sus contundentes declaraciones en la rueda de prensa posterior al partido Leeds UnitedLa semana pasada.

Lea también: Al no volver a ganar, el Manchester United fue derrotado por el Leeds por 1-1



Según talkSPORT, la relación de Amorim con el director de fútbol ENSe dice que Jason Wilcox se estiró. Esta situación hace aún más incierta la posición a largo plazo de Amorim en Old Trafford.

En una rueda de prensa tras el empate 1-1 ante el Leeds en Elland Road, Amorim expresó abiertamente su descontento con el papel que estaba desempeñando. Hizo hincapié en que quería ser tratado como un entrenador completo, no solo como un entrenador en jefe como el estatus que le habían otorgado desde que fue nombrado entrenador de los Red Devils.

Lea también: No se transmite por televisión nacional, este es el enlace de transmisión en vivo actual del Manchester City vs Chelsea



Fuentes internas dijeron que la decepción de Amorim alcanzó su punto máximo después de que los altos directivos del club, incluido Wilcox, le pidieran que fuera más flexible tácticamente. Si este conflicto se convierte en una lucha por el poder, se cree que el director general del Manchester United, Omar Berrada, se pondrá del lado de Wilcox.

No sólo en lo táctico, Amorim también considera que la promesa de la dirección de tener libertad para reorganizar la plantilla en el mercado de fichajes de enero no se ha cumplido. Según se informa, ahora MU está tomando medidas seguras con un gasto mínimo en los jugadores.

Lea también: Formación y disposición de jugadores para Man City vs Chelsea en vivo temprano en la mañana: Haaland en primera línea, Palmer listo para robar la atención



Esta desalineación de opiniones ha sido visible desde el último mercado de fichajes de verano. Se dice que Amorim prefiere un delantero primera división que ha sido puesto a prueba como Ollie Watkins y no como Benjamin Sesko, que todavía tiene dificultades para adaptarse a los rigores del fútbol inglés.

Por lo demás, Amorim tampoco está de acuerdo con los planes del club de perseguir a Antoine Semenyo. Según él, los grandes fondos necesarios para incorporar jugadores del Bournemouth deberían destinarse a otros sectores más urgentes.

Aunque el propietario minoritario de MU, Sir Jim Ratcliffe, ha declarado que Amorim merece trabajar a tiempo completo hasta que finalice su contrato en 2027, el ambiente en la sala de reuniones de Old Trafford no es del todo coherente. Las dudas sobre el técnico de 40 años empiezan a crecer, sobre todo porque se muestra inflexible en mantener su formación fundamental, el 3-4-2-1.

Las dudas de la dirección también se pueden ver en su actitud hacia Kobbie Mainoo. Aunque Amorim rara vez juega minutos, la directiva del club cree que Mainoo sigue siendo una parte importante del futuro del Manchester United y se resiste a dejarlo ir.