¡Caliente! Polonia derribará drones y aviones rusos que cruzan su país

Varsovia, Viva – Primer ministro Polonia Donald Tusk enfatizó que los militares de su país derribarían cualquier objeto que violara su área de aire, la declaración del primer ministro el lunes, después de que una serie de drones aterrizara en el país en las últimas semanas.

«Decidimos disparar a cada objeto volador que violara nuestro territorio y cruzar Polonia», esto no puede discutirse en absoluto «, dijo Tusk en una conferencia de prensa en Varsovia.

Polonia dijo dron Rusia violó el área aérea a principios de este mes, que alentó a los aliados OTAN Eso es para fortalecer la defensa en el lado este del bloque.

Al menos tres drones rusos fueron derribados por aeronave Polonia y otros aviones de la OTAN en el espacio aéreo de Polonia, según Tusk.

Tusk dijo que esta era la primera vez que el avión ruso no tripulado fue derribado en la región de la OTAN, que «cambió la situación política». Se refiere al Artículo 4 de la OTAN, que permite a un miembro celebrar una reunión aliada para consultar un problema.

«También necesito estar muy seguro … que todos los aliados tratarán esto exactamente de la misma manera que nosotros», dijo.

Sin embargo, Tusk apeló tener cuidado. «Cuando se enfrenta a una situación que aún no es completamente clara como un reciente vuelo de aviones de combate ruso en la plataforma petrobáltica, pero sin ninguna violación, porque esta no es nuestras aguas territoriales, realmente necesitamos pensar dos veces antes de decidir acciones que puedan desencadenar una fase de conflicto aguda», dijo.

Rusia refuta que el incidente de aviones no tripulados o aviones de combate fue intencional, aunque hubo informes similares presentados por Rumania y Estonia. (hormiga)