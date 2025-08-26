¡Caliente! PM Australia expulsó al embajador iraní, cerró la embajada en Teherán

Canberra, Viva – Primer ministro Australia Anthony Albanese perseguir Embajador Irán y detenga la operación de su embajada en Teherán en los supuestos actos de provocación de Irán contra una serie de acciones antisemitismo en Australia.

Albanese dijo que la Organización de Inteligencia de Seguridad de Australia (ASIO) había recibido una prueba de inteligencia creíble relacionada con la participación de Irán en el ataque a Lewis Continental Kitchen en Sydney en octubre de 2023, y la sinagoga israelí de Adass en Melbourne en diciembre de 2023.

Anteriormente también había asignado ASIO y AFP (Policía Federal de Australia) para priorizar una investigación de una serie de acciones antisemitismo contra la comunidad judío en Australia. Albanesse enfatizó que no toleraba estas acciones en Australia.

«ASIO ha recibido pruebas de inteligencia creíble y suficiente para llegar a una conclusión muy inquietante, a saber, que el gobierno iraní está detrás de al menos dos de los ataques. Irán también está tratando de encubrir su participación», dijo Albanese

Albanesse enfatizó que esta acción no tolera la acción ocurrió en Australia, porque podría dañar el orden social existente.

«El gobierno australiano tomó un seguimiento firme. Hace unos momentos, le dijimos al embajador iraní que sería expulsado de Australia», dijo

Además de expulsar al embajador iraní, Australia también suspendió la operación de la embajada en Teherán «, y todos los diplomáticos ya están en un tercer país», dijo el primer ministro australiano.

Albanese también dijo que su partido declararía inmediatamente el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní (IRGC) como una organización terrorista.

«La acción del gobierno dio un mensaje claro a todos los australianos de que siempre nos oponemos al antisemitismo y la violencia y damos mensajes a países como Irán que buscan interferir en nuestro país que su agresión no será tolerada», dijo Albese.

La mudanza australiana se tomó después de que el primer ministro Albanese anunció recientemente su plan gubernamental para el reconocimiento estatal del estado palestino en la sesión de la Asamblea General de la ONU el próximo mes.

Australia también enfrentó un aumento en la cantidad de protestas por masivamente contra Israel. El domingo, miles de australianos en más de 40 ciudades siguieron manifestaciones para oponerse a la agresión de Israel en la Franja de Gaza y pedir que Israel fuera sancionado.