¡Caliente! Miembro de la RPD rocía a Alex Pastoor después de calificar de ilógico que la selección de Indonesia se clasifique para el Mundial de 2026

VIVA – Falla Equipo Nacional El avance de Indonesia hacia la Copa del Mundo de 2026 continúa recibiendo fuertes reacciones de varias partes.

Esta vez fue el turno de los integrantes. RPD RI y asesor del Semen Padang FC, Otra rosadaquien lanzó duras críticas tras escuchar la declaración del ex entrenador asistente holandés, Alex Pastor.

En una entrevista en su país, Pastoor afirmó que el fracaso de Indonesia en su avance al evento más prestigioso del mundo era «lógico».

Considera que los equipos con clasificaciones de la FIFA fuera del top 100, como Indonesia, aún no están en un nivel que merezca expectativas demasiado altas.

Este comentario despectivo provocó inmediatamente una fuerte reacción por parte de Andre. A través de una subida a su cuenta personal de Instagram, @andre_rosiade, el político de Sumatra Occidental expresó su frustración por el desempeño del cuerpo técnico y las partes involucradas en la preparación del equipo de Garuda durante las eliminatorias.

«¿Cómo quieres clasificarte para el Mundial? Mientras que en Arabia Saudita no hubo simulaciones tácticas ni entrenamiento de estrategia», escribió André en tono firme. Incluso retó al PSSI y a la Agencia de Equipos Nacionales (BTN) a refutar sus palabras si las consideraban falsas.

La carga de Andre fue inmortalizada por la cuenta de redes sociales @total_politik e inmediatamente fue ampliamente discutida por los internautas. Muchos consideraron que su declaración representaba la decepción de los aficionados al fútbol indonesios por su actuación. Selección Nacional de Indonesia que no cumplió con las expectativas.

La cosa no quedó ahí, André también hizo comentarios mordaces sobre aquellos a quienes consideraba poco profesionales en la gestión de la preparación de la selección nacional.

«Aquellos que no hablan en serio, aquellos que son incompetentes, han destruido nuestro sueño de ir al Mundial. Ahora están dando un millón de excusas», escribió en una publicación de seguimiento.

La declaración de André de repente se convirtió en un tema candente en el ciberespacio. La mayoría de los seguidores de Garuda apoyan su audaz decisión de revelar las condiciones internas de la selección nacional.

Creen que la voz de un miembro de la RPD y un observador nacional del fútbol debería ser una señal de alarma para que el PSSI lleve a cabo una evaluación exhaustiva.

Sin embargo, también hay quienes creen que estas críticas deberían transmitirse a través de canales oficiales y no a través de las redes sociales, que podrían provocar largos debates en la opinión pública.