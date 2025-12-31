Caliente mercado de fichajes: Barcelona contacta a su ex

VIVA – Barcelona Según se informa, está comenzando a reabrir la comunicación con su ex lateral, joão cancelocomo la salida del jugador de Al-Hilal en el mercado de fichajes de invierno.

Lea también: La Regla De ‘Hierro’ De Pep Guardiola: Los Jugadores Del Manchester City Tienen Prohibido Engordar Después De Las Vacaciones, Haaland Fue El Foco



El defensa de la selección portuguesa defendió al Barcelona en la temporada 2023/2024 cedido por el Manchester City. En ese momento, el técnico Xavi Hernández lo eligió inmediatamente como principal opción en la posición de lateral derecho, para luego trasladarlo al lado izquierdo de la defensa.

Aunque parecía bastante impresionante individualmente, el Barcelona decidió no convertir a Cancelo en permanente. La situación de su relación no es muy armoniosa con pep guardiola haciendo que el Manchester City finalmente ceda al jugador al Al Hilal en el verano de 2024 por un valor de transferencia de alrededor de 25 millones de euros.

Lea también: No considerado Hansi Flick, Marc-Andre ter Stegen abandonado por el Barcelona



El inicio de la carrera de Cancelo en Arabia Saudita fue bien. Logró cinco asistencias en 13 partidos de liga con los campeones defensores de la Saudi Pro League. Sin embargo, las repetidas lesiones musculares hicieron que su aportación disminuyera drásticamente hasta que Al Hilal no pudo defender el título del campeonato.

De hecho, esta temporada ha sido el período más difícil para Cancelo. A pesar de haber tenido un desempeño impresionante en el Mundial de Clubes, con un empate contra el Real Madrid y la eliminación del Manchester City, se dice que su relación con el entrenador Simone Inzaghi se está deteriorando.

Lea también: No Ronaldo, lista de los 15 jugadores más inteligentes de la historia del fútbol



Los problemas comenzaron cuando Cancelo reaccionó con fuerza tras ser retirado en el primer partido liguero ante el Al Riyadh. Desde el incidente, ha jugado sólo 90 minutos de juego liguero en los últimos cuatro meses, una fuerte señal de que su futuro en Al Hilal casi ha terminado.

El experto en transferencias Fabrizio Romano informa que el Inter de Milán es el club que más seriamente persigue a Cancelo. También se dice que la Juventus y el Barcelona han hecho los primeros contactos sobre el posible regreso del defensa a Europa.

Se cree que Cancelo quiere volver a jugar con regularidad para asegurarse un lugar en el Mundial. Aunque el técnico portugués Roberto Martínez no ha cerrado la puerta a jugadores que tengan carrera en la Liga de Arabia Saudita, la falta de minutos de juego es claramente un gran obstáculo para el jugador de 31 años.

Para el Barcelona, ​​Cancelo no es un extraño. Se sabe que tiene una cercanía emocional con el club. De hecho, al poco tiempo de incorporarse, Cancelo ya le había enseñado a su hija a cantar las grandes canciones de Barcelona.