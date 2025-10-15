Caliente, Mees Hilgers es tildado de jugador desagradecido

VIVA – Saga de transferencia de defensores Equipo Nacional Indonesia, Mees Hilgers Y FC Twente Aún no terminado. Ahora, Hilgers ha sido calificado de «jugador desagradecido» por el FC Twente, después de que su relación con la dirección se deteriorara.

El problema empezó con el fracaso del fichaje de Hilgers en el mercado de verano de 2025. De hecho, el jugador de 24 años estaba en la lista de ventas porque le quedaba un año de contrato. Sin embargo, hasta que se cerró el mercado de fichajes europeo el 1 de septiembre de 2025, la medida aún no se había materializado.

Como resultado, el FC Twente decidió sacar a Hilgers del equipo principal. El club de Enschede sólo quiere devolverle al primer equipo si el jugador está dispuesto a ampliar su contrato para que no se vaya gratis en el verano de 2026.

Sin embargo, hasta ahora las negociaciones sobre un nuevo contrato entre ambas partes no han llegado a buen puerto. Esta condición enfureció al campo del Twente y sintió que Hilgers no respetaba al club que había hecho famoso su nombre.

Según el informe Football Transfers, el periodista holandés Leon ten Voorde reveló que el Twente consideró la actitud de Hilgers como una forma de traición sutil.

“No lo dijeron directamente, pero en el FC Twente consideran ingrata la actitud de un jugador que lleva 14 años en el club”, escribió Ten Voorde.

Esta opinión también la comparte el director técnico del FC Twente, Jan Streuer. Destacó que el club ha aportado mucho al desarrollo de Hilgers desde pequeño.

«No debemos olvidar que Mees lleva más de 13 años entrenando en el FC Twente», afirmó Streuer.

Streuer añadió que el club no había cerrado la puerta a las negociaciones. El Twente incluso está dispuesto a reducir el precio de transferencia a la mitad para que la situación no se alargue.

«Hemos reducido la tarifa de transferencia a la mitad. También estamos felices de discutir una nueva tarifa de transferencia limitada en el nuevo contrato (de Hilgers)», continuó.

Aun así, la mayoría de los aficionados del Twente se niegan a que Hilgers regrese al equipo principal, porque consideran que han perdido su lealtad al club.

Se sabe que el contrato de Mees Hilgers finalizará en junio de 2026. Esto significa que puede firmar un precontrato con otro club en enero de 2026 según la Regla Bosman, que permite a los jugadores unirse libremente a un nuevo club seis meses antes de que finalice el contrato.