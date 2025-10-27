¡Caliente! Massa Delpedro vs Policía en los tribunales, aquí está la cronología

Jacarta – Prevalece un ambiente tenso Corte Estado (PN) Sur de Yakarta en este momento sesión Director previo al juicio de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaencelebrada el lunes 27 de octubre de 2025.

Lea también: ¡Trágico! Madre e hijo mueren en un accidente de autobús en Haryanto en la carretera de peaje de Batang y otros 20 pasajeros resultan heridos



Jefe de policía de Pasar Minggu, comisionado Policía Anggiat Sinambela se vio envuelta en una discusión con varios partidarios de Delpedro que irrumpieron en la sala del tribunal portando carteles de apoyo. Una pelea fue inevitable cuando la policía les pidió que quitaran sus atributos.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando apareció Anggiat arrebatando uno de los carteles de las manos de los seguidores de Delpedro. Esta acción provocó inmediatamente una fuerte reacción de la multitud que creía que la policía había actuado excesivamente.

Lea también: ¡Demanda mental! El Tribunal De Distrito Del Sur De Yakarta Rechaza El Juicio Preliminar De Delpedro, El Estado Del Sospechoso Sigue siendo Legal



Sin embargo, Anggiat subrayó que sus acciones no eran una forma de arrogancia, sino que formaban parte de los procedimientos de seguridad en el recinto judicial. «No somos arrogantes, eso es un SOP, seguimos el SOP. Pamdal no se atreve a aceptarlo, lo aceptamos», dijo Anggiat.



Delpedón Director de Delpedro Marhaen

Lea también: Video viral de la casa de la policía allanada por residentes en Penjaringan, el jefe de policía del sector revela los hechos



Explicó que las reglas del tribunal prohibían estrictamente a los visitantes traer carteles o pancartas para mantener la dignidad del tribunal. Anggiat destacó que así lo establece el Reglamento de la Corte Suprema número 6 de 2020, en el punto 13.

«No se pueden traer pancartas ni carteles a la conferencia. Protegemos la dignidad de la conferencia», dijo.

En cuanto al punto 13, establece que «toda persona tiene prohibido llevar y/o publicar anuncios/pancartas/escritos o folletos de cualquier forma dentro de la Corte sin el permiso escrito del Presidente de la Corte».

Mientras tanto, el jefe de policía del metro del sur de Yakarta, el comisionado de policía Nicolas Ary Lilipaly, agregó que la presencia de miembros de la policía de Pasar Minggu en el Tribunal de Distrito del sur de Yakarta es una forma de servicio y seguridad para el proceso del veredicto.

«El jefe de policía de Pasar Minggu proporciona servicios de lectura de decisiones en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta sobre las audiencias previas al juicio», dijo Nicolas.

Anteriormente se informó que el esfuerzo legal propuesto por el director de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, fracasó en manos del panel de jueces. El Tribunal de Distrito (PN) del Sur de Yakarta rechazó todas las solicitudes previas al juicio presentadas por Delpedro para cancelar su condición de sospechoso.

La audiencia de veredicto se celebró el lunes 27 de octubre de 2025 y estuvo presidida por el juez único Sulistiyanto Rokhmad Budiharto. En su decisión, el juez valoró que las actuaciones del investigador para señalar a Delpedro como sospechoso fueron legales y conforme a los procedimientos legales.