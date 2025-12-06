¡Caliente! Jay Idzes contra Rizky Ridho, Emil Audero contra Maarten Paes en los premios PSSI 2026

VIVA – PSSI se lanza oficialmente Premios PSSI 2026 coincide con la Cumbre Deportiva de Indonesia (ISS) 2025 en el Indonesia Arena, Yakarta, el sábado 6 de diciembre de 2025.

Lea también: Los premios PSSI 2026 se lanzaron oficialmente en la ISS 2025, Thom Haye: reconocimiento importante para los jugadores



Este momento se convirtió en una nueva historia porque por primera vez en los 95 años de existencia de la federación, el PSSI presentó un evento de premiación para los futbolistas nacionales.

En la edición de 2026, hay 17 categorías de premios en juego. Nueve de ellos son premios de desempeño, como Mejor Jugador Masculino, Mejor Jugadora Femenina.

Lea también: Se abre la Copa Andre Rosiade 3 y se centra en el desarrollo del fútbol en edades tempranas



Luego Mejor Portero (masculino y femenino), Mejor Jugador Joven, Mejor Gol, Mejor Asistencia y Mejor Parada.

«Las nominaciones son seleccionadas por un panel, hay periodistas, jugadores activos, ex entrenadores y este panel emite las nominaciones», dijo el director principal de Garuda Football Indonesia, Marsal Masita.

Lea también: El hijo de Beckham enfurece a Thom Haye



«La base de esta nominación son los datos empíricos que tenemos de la selección nacional y de la I.League», añadió.

Además, existen ocho categorías de premios de reconocimiento especial. La evaluación para esta categoría proviene del PSSI interno sin mecanismo de votación.

Los premios incluyen Mejor árbitro, Mejor árbitro asistente, Mejor leyenda, Mejor Asprov, Mejor desarrollo juvenil, Mejor programa de desarrollo del fútbol, ​​Mejor seguidor y Mejor hombre detrás de la camiseta.

La votación para la categoría de actuación está abierta al público del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, tanto online como offline. Los ganadores se anunciarán al mismo tiempo que la agenda de la FIFA Series 2026.

Uno de los panelistas, Hermansyah, explicó los motivos de la ausencia de la categoría de mejor entrenador.

«Esta es la primera vez que se celebra en Indonesia, por lo que lo estamos adaptando al formato actual. Así que por ahora esa es la categoría», dijo Hermansyah.

«Lo que está claro es que esto se ha convertido en historia del fútbol indonesio. Por lo tanto, es una recompensa para los jugadores tener más entusiasmo», afirmó.

El centrocampista de Persib Bandung, Thom Haye, dio la bienvenida a este evento.

«Creo que esto es algo muy bueno. Este premio da aprecio y reconocimiento a los jugadores», afirmó Thom.

«Es bueno para los jugadores que lo han dado todo a lo largo de este año. Se siente bien ser apreciados. Por parte del PSSI, esto también demuestra su implicación y preocupación por los jugadores», afirmó.

Mientras tanto, Beckham Putra cree que eventos como este pueden ser una motivación adicional para que los jugadores sigan mejorando su rendimiento en el campo.