¡Caliente! Colombia retira embajador en EE.UU. mientras Trump acusa al presidente Petro de «traficante de drogas»

Bogotá, EN VIVO – Colombia ha retirado a su embajador en Washington en medio de una amarga guerra de palabras entre presidente de colombia, Gustavo Petroy donald Triunfo sobre los mortíferos ataques estadounidenses a barcos en el Caribe.

Colombia convocó a su embajador en Estados Unidos para conversaciones en Bogotá el lunes, mientras que su ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que la declaración constituía una «amenaza de invasión o acción militar contra Colombia».

Petro dijo que el conflicto de cinco décadas en Colombia se debe al «consumo de cocaína en Estados Unidos» y afirmó que las contribuciones estadounidenses han sido «muy escasas o nulas en los últimos años».

La disputa escaló este fin de semana cuando Petro acusó a Estados Unidos de «matar» a un pescador colombiano en un ataque a un barco en sus aguas territoriales.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro

Petro y su gobierno dijeron que el ataque de mediados de septiembre suponía una «amenaza directa a la soberanía nacional» y que la víctima era un «pescador de toda la vida» y un «humilde ser humano».

En respuesta a esto, Trump, quien afirmó que tales ataques estaban diseñados para detener el contrabando drogas a Estados Unidos, calificando a Petro de “narcotraficante ilegal” y prometiendo poner fin a los pagos de ayuda a Colombia, uno de los mayores receptores de ayuda antinarcóticos de Estados Unidos.

También ordenó a Petro «cerrar» los sitios de cultivo de drogas, diciendo que, de lo contrario, «Estados Unidos los cerrará por él, y eso no se hará bien».

Hablando a bordo del Air Force One, Trump añadió que anunciaría «grandes aranceles» sobre los productos colombianos.

Estados Unidos ataca barco pesquero colombiano

Esto se produce después de que el Secretario de Defensa de Estados Unidos confirmara en una publicación en las redes sociales un ataque a un barco vinculado a un grupo rebelde de izquierda colombiano. Pete Hegseth dijo que «tres terroristas murieron» en la operación, que «se llevó a cabo en aguas internacionales».

«Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental», dijo Hegseth. «El ejército de Estados Unidos tratará a estas organizaciones como terroristas: serán perseguidas y asesinadas».

En una publicación en su plataforma Truth Social horas antes, Trump culpó a Petro de alentar la producción masiva de drogas ilegales, diciendo que el líder izquierdista «no hizo nada para detenerla, a pesar de los pagos y subsidios masivos de Estados Unidos».