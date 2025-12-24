Calidad del aire en Delhi: el ICA alcanza 374 en ITO en medio de un espeso smog







Una gruesa capa de smog tóxico envolvió partes de la capital nacional el miércoles, y las imágenes desde el área de ITO resaltan el deterioro. calidad del aire. La Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) ha activado todas las medidas de la Etapa IV del GRAP en Delhi-NCR.

Según la agencia de noticias ANI, el índice de calidad del aire (ICA) de ITO se registró en 374, lo que lo sitúa en la categoría «muy pobre», según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Se informaron condiciones similares cerca de la Puerta de la India, donde continuaron los ensayos del desfile del Día de la República a pesar del denso smog. El AQI en el área fue de 354, también categorizado como «muy pobre», según mostraron los datos del CPCB.

Mientras tanto, el Gabinete de Delhi, bajo el liderazgo de Ministro Principal Rekha GuptaEl martes aprobó una serie de medidas significativas para fortalecer la lucha de la capital contra la contaminación y mejorar la gobernanza ambiental, según un comunicado de prensa.

Al anunciar los resultados, el Ministro de Medio Ambiente, Manjinder Singh Sirsa, dijo que las iniciativas traerían “una reducción decisiva de las fuentes de contaminación del aire y del agua, al tiempo que crearían un entorno urbano más limpio y sostenible”.

El Gabinete aprobó una asignación de 100 millones de rupias para el rejuvenecimiento de las masas de agua bajo el gobierno de Delhi. De aproximadamente 1.000 cuerpos de agua en Delhi, 160 están bajo el dominio del gobierno de Delhi, informó ANI.

Sirsa afirmó: «El rejuvenecimiento de las masas de agua de Delhi desempeñará un papel crucial en el control de la contaminación. El Ministro Principal ha ordenado que se brinde todo el apoyo financiero posible para completar este trabajo dentro de un año».

En otras partes del norte de la India, el tiempo siguió siendo duro debido a niebla densa y olas de frío.

Clima en ciudades de India

En Ambala, Haryana, se informó de una densa niebla y el Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió una alerta naranja. La temperatura mínima se pronostica en 11 grados centígrados.

En Uttar Pradesh, una densa niebla envolvió Ayodhya a medida que se intensificaba la ola de frío. El IMD pronosticó una temperatura mínima de 11 grados centígrados y emitió alerta amarilla.

Una densa capa de niebla también envolvió Kanpur, donde IMD emitió alerta amarilla y pronosticó una temperatura mínima de 10 grados centígrados.

Moradabad también se despertó en medio de una densa niebla cuando una ola de frío se apoderó de la ciudad. El IMD pronosticó una temperatura mínima de 11 grados centígrados y emitió una alerta naranja.

