Calidad del aire de Yakarta El segundo peor lunes por la mañana del mundo

JacartaVIVA – Calidad del aire Se informó que en Yakarta el lunes por la mañana, el 25 de agosto de 2025, estaba en la categoría poco saludable y ocupó el segundo lugar como la ciudad con la peor calidad del aire del mundo. Se recomienda a los residentes que usen una máscara si está al aire libre.

Según los datos del sitio de monitoreo de calidad del aire IQAIR en 05.59 WIB, el índice de calidad del aire (AQI) en Yakarta está en 172 o incluida en la categoría poco saludable con contaminación del aire PM2.5 y un valor de concentración de 85 microgramas por metro cúbico.

Ese número tiene una explicación del nivel de calidad del aire no es saludable para grupos sensibles porque puede dañar a los humanos o grupos de animales que son sensibles o pueden causar daños a las plantas o valores estéticos.

El sitio también recomienda relacionado con las condiciones del aire en Yakarta, a saber, para la comunidad, debe evitar actividades al aire libre. Si está fuera de la habitación, use una máscara, cierre la ventana para evitar el aire exterior sucio.

Si bien la categoría es buena, es decir, el nivel de calidad del aire que no tiene un efecto en la salud humana o animal y no tiene ningún efecto en plantas, edificios o valores estéticos con un rango de PM2.5 de 0-50.

Luego, la categoría media, a saber, la calidad del aire que no tiene ningún efecto en la salud humana o animal, pero afecta las plantas sensibles y el valor estético con un rango de PM2.5 de 51-100.

Luego, la categoría es muy poco saludable con un rango de PM2.5 de 200-299 o la calidad del aire puede dañar la salud en varios segmentos de población expuestos.

Finalmente, peligroso (300-500) o en general la calidad del aire puede dañar la salud grave en la población.

Ciudades con la peor calidad del aire primero, a saber, Kinshasa (Congo) en 181, Yakarta (Indonesia) en el segundo urbano en 172, tercer lugar en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) en 134, el cuarto lugar en Kampala (Uganda) en 133 y quinto en El Cairo (Egipto) en 129.

La Agencia DKI Jakarta Environment (DLH) ha lanzado una plataforma migrante integrada de calidad del aire respaldada por 31 puntos de Monitoreo de Calidad del Aire (SPKU) repartidos en el área de la ciudad metropolitana.

Desde el SPKU, los datos obtenidos se muestran a través de la plataforma de monitoreo de calidad del aire. Esto se hace como un refinamiento de la existente anterior y de acuerdo con los estándares nacionales.

Esta página también muestra datos de 31 SPKU en Yakarta que integra datos de la Spku, Meteorología, Climatología y Geofísica de DLH Jakarta, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) Indonesia y las estrategias vitales.