Cálida bienvenida en Jeddah, los jugadores del equipo nacional en el extranjero de Indonesia fueron bienvenidos antes de la calificación de la Copa Mundial de 2026

Jeddah, Viva – Un ambiente cálido envuelto en el aeropuerto del rey Abdulaziz, Jeddah, cuando uno por uno los jugadores en el extranjero Equipo nacional indonesio Llegó a Arabia Saudita.

En medio de la multitud de terminales de llegada, los rostros entusiastas de los seguidores rojos y blancos eran claramente visibles que algunos trajeron la bandera indonesia, algunos de ellos tenían la camiseta del equipo nacional, con la esperanza de obtener una firma o simplemente una foto juntos.

Desde la carga de la cuenta @faktabola, han aterrizado varios grandes nombres, incluido Maarten Paes, Jay idzesNathan Tjoe-A-on, Justin Hubner y Mauro Zijlstra.

A pesar del largo viaje, los jugadores aún sirven a los fanáticos con una sonrisa amistosa. Jay Idzes incluso fue visto posando con un fanático con un regalo blanco rojo con una foto de Garuda.

Uno de los momentos cálidos fue grabado en el video cargado @indonesainjeddah. Un fanático parecía darle la camiseta del equipo nacional a Jay Idzes para ser firmado. «¡Es hora de mostrar tu rojo! El escuadrón de Garuda ha llegado a Arabia Saudita y está listo para luchar por Calificación de la Copa Mundial 2026«Escribió la cuenta con entusiasmo.

Detrás de la sonrisa y el cálido saludo, almacenó una gran ambición. Los jugadores vienen no solo a conocer a los fanáticos, sino que aportan la esperanza de toda la nación indonesia. Dos partidos difíciles les esperan en el King Abdullah Sports City Stadium:

Miércoles 8 de octubre de 2025 frente a Arabia Saudita

Sábado 11 de octubre de 2025 contra Iraq

Estos dos partidos serán una gran prueba para el equipo de Patrick Kluivert. Pero el espíritu irradiado por los jugadores y las cálidas bienvenidas de los ciudadanos indonesios en Arabia Saudita dieron una señal positiva: Garuda vino con acero mental y el pleno apoyo de la patria.

«¡Unámonos, nos emocionemos y seamos testigos de la lucha roja y blanca!» Escribe la cuenta indonesia en Jeddah cerró la carga.

Ahora, todos los ojos están en Jeddah. Detrás del abrazo y las calientes fotos en el aeropuerto, hay la misma confianza: Garuda está lista para correr más alto para el sueño del sueño de la Copa Mundial 2026.