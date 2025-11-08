Calendario para 2 representantes de Indonesia en las semifinales del Masters de Corea 2025 hoy

Corea del Sur, VIVA – Indonesia todavía tiene dos representantes que competirán en las semifinales del torneo de bádminton. Maestros de Corea 2025 que tuvo lugar el sábado 8 de noviembre de 2025 en el Centro Cultural y Deportivo de la Universidad Wonkwang, Iksan, Corea del Sur.

Lea también: Resultados del Korea Masters 2025: Dhinda y Raymond/Joaquin alcanzan las semifinales tras derrotar al anfitrión



Los dos representantes son Nike Dhindan y Amartya Pratiwi en los sectores individual y por parejas femenino Raymond Indra/Nicolás Joaquín en el sector de dobles masculino. Ambos intentarán llegar a la final del torneo de nivel Super 300 del BWF World Tour.

Calendario de partidos

Lea también: Calendario de 3 representantes de Indonesia en los cuartos de final del Masters de Corea 2025, enfrentándose a los representantes anfitriones



Según el calendario oficial publicado por PBSI (badminton.ina), todos los partidos de semifinales comenzarán a las 09:00 WIB.

Individual femenino: Ni Kadek Dhinda AP vs Chiu Pin-Chian (Chinese Taipei/1er favorito)

Dobles masculino: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin vs Chen Zhi Yi/Presley Smith (Estados Unidos)

Lea también: Calendario de 5 representantes de Indonesia en el Top 16 del Masters de Corea de 2025 hoy: ¡Hay una guerra civil!



Ambos partidos se llevarán a cabo en la Cancha 1, con el partido de Dhinda abriendo las semifinales (partido 1), mientras que RayJo aparecerá en el octavo partido.

Lucha y oportunidad

Ni Kadek Dhinda pareció extraordinario desde las primeras rondas. Este joven jugador de bádminton de Bali eliminó con éxito al representante anfitrión Park Ga Eun en los cuartos de final mediante un reñido duelo 21-15, 22-24, 21-13. Ahora se enfrenta a una dura prueba contra el primer favorito Chiu Pin-Chian, conocido por su solidez y experiencia en el nivel Super 300.

Mientras tanto, la pareja Raymond Indra/Nikolaus Joaquin se mostró encantadora durante todo el torneo. Derrotaron con éxito a los favoritos locales, Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju, en dos juegos consecutivos 21-14, 21-11 en la ronda anterior. Ahora, RayJo se enfrentará a la joven pareja estadounidense Chen Zhi Yi/Presley Smith, quienes también hicieron una aparición sorprendente.

Apoyo y esperanza

Al subir la cuenta oficial @badminton.ina en Instagram, PBSI animó a sus dos representantes con el mensaje:

«Dhinda y Raymond/Joaquin pelearán en las semifinales del Masters de Corea 2025, el sábado (11/08). El partido comienza a las 09:00 WIB. ¡Anímate Dhinda y RayJo!»

El apoyo inundó la columna de comentarios de los internautas que esperaban que los dos representantes indonesios pudieran llegar a la final. Muchos escribieron deseos como: «¡Bismillah, ambos representantes del INA entrarán a la final!»

El Masters de Corea de 2025 será un campo de pruebas para la regeneración de los jóvenes jugadores indonesios. El éxito de Dhinda y RayJo al llegar a las semifinales muestra el gran potencial de la próxima generación del bádminton indonesio a nivel internacional.