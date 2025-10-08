Calendario navideño de Food Network 2025: Torneo de Campeones de Navidad

Red alimentaria está preparando su mesa navideña con más de 50 horas de programación de temporada, incluido un spin-off con temática navideña del “Torneo de Campeones” de Guy Fieri, la segunda temporada de “Harry Potter: Wizards of Baking” y una nueva competencia de dulces organizada por Wells Adams.

Otro contenido navideño incluirá nuevas temporadas de los productos básicos de Food Network “Beat Bobby Flay: Holiday Throwdown” y “Holiday Baking Championship”, así como la nueva serie de competencias sobre cómo hacer casas de pan de jengibre de Chip y Joanna Gaines, un especial “World’s Sweetest Candy Shops” y episodios navideños de la serie diurna “The Kitchen”.

Según la descripción de Food Network para el nuevo “Torneo de Campeones” con temática navideña, “Guy Fieri hará que la época más maravillosa del año sea aún más maravillosa, con una encarnación navideña de alto riesgo del máximo enfrentamiento culinario de muerte súbita, ‘Torneo de Campeones: Navidad All-Star’. Y debido a que las fiestas son un momento para cocinar con sus seres queridos, se invitará a los chefs a formar equipos de dos para competir por la gloria y la buena voluntad. En cada batalla, los equipos servirán un plato dulce y salado según el giro del Randomizer. Los equipos de chefs deberán estar sincronizados y en su juego para ganar el título, el cinturón, un premio en efectivo de $100,000 proporcionado por Carnival Cruise Lines y su división de un premio adicional de $50,000 para donar a una causa cercana a sus corazones”.

Los equipos que competirán por el “Torneo de Campeones: Navidad All-Star” incluirán a Antonia Lofaso y Alex Guarnaschelli; Maneet Chauhan y Stephanie Izard; Mei Lin y Nini Nguyen; Jet Tila y Ashley Holt; Lee Anne Wong y Zac Young; Sara Bradley y Damaris Phillips; Britt Rescigno y Jonathon Sawyer; Michael Voltaggio y Bryan Voltaggio; Marcus Samuelsson y Rachel Sherriffe; Shirley Chung y Sherry Yard; Kevin Lee y Dale Talde; Aarón Sánchez y Amanda Freitag; Tobías Dorzón y Marcel Vigneron; Adam Sobel y Christian Petroni; Aarti Sequeira y Crista Luedtke; Graham Elliot y Giuseppe Tentori.

Los jueces de la temporada navideña son Michelle Bernstein, Scott Conant, Cat Cora, Susan Feniger, Gale Gand, Lorena García, Judy Joo, Nancy Silverton, Curtis Stone, Jacques Torres, Christina Tosi, Ming Tsai y Geoffrey Zakarian. Hunter Fieri se unirá a los reporteros de sala Tiffani Faison y Justin Warner para realizar comentarios. La serie está producida por Knuckle Sandwich y Lando Entertainment.

Desde Alfred Street Studios, “Sweet Empire”, presentado por Wells Adams, verá a catorce de los fabricantes de dulces más competitivos y talentosos invitados al Yuletide Lodge para una competencia como ninguna otra. Si bien los competidores ingresan como individuos, su objetivo será unirse (y permanecer) en el equipo más fuerte por cualquier medio necesario, porque en este juego los panaderos deben crear increíbles obras de arte comestibles para hacer crecer sus equipos y evitar la eliminación. Al final, los equipos se desmoronarán hasta que solo los más fuertes queden en pie para convertirse en el Dulce Imperio. Wells Adams será el anfitrión con Jacques Torres y Yolanda Gampp como jueces en esta competencia de repostería navideña con ventaja.

Consulte a continuación las fechas de estreno de la serie navideña de Food Network, las cuales también se transmitirán al día siguiente en HBO Max y Discovery+.

“Harry Potter: Wizards of Baking” Temporada 2 – 2 de noviembre 8 pm ET

“Las tiendas de dulces más dulces del mundo”: 2 de noviembre a las 10 p. m., hora del Este

“Campeonato de repostería navideña”: 3 de noviembre a las 8 p. m., hora del Este

“Torneo de Campeones: Navidad All-Star” – 5 de noviembre a las 8 p.m. ET

“Sweet Empire” – 9 de noviembre a las 9 p.m. ET

“Beat Bobby Flay: Holiday Throwdown” – 11 de noviembre a las 8 p.m. ET

“Gingerbread Land: The Biggest Little Holiday Competition” (original de Magnolia Network) – 17 de noviembre a las 9 p.m., hora del Este

«Este año hemos subido la apuesta en la programación familiar de temporada imperdible de Food Network con nuevas series, nuevos giros y nuevas versiones de esta programación favorita de los fanáticos», dijo Betsy Ayala, directora de contenido gastronómico de Warner Bros. Discovery. “Además de los favoritos que regresan, los fanáticos quedarán deslumbrados por el giro navideño de ‘Tournament of Champions: All-Star Christmas’ y la versión única del formato de competencia de postres con ‘Sweet Empire’. Con más de 50 horas de programación navideña, Food Network es verdaderamente el destino ideal en esta temporada navideña”.

Consulte a continuación las descripciones de Food Network sobre su programación navideña nueva y recurrente de 2025.

“Harry Potter: Los magos de la repostería” Temporada 2

Con creaciones aún más fascinantes, elementos encantados y magia para hornear mientras un nuevo campo de competidores se embarca en la experiencia de su vida. Los presentadores James y Oliver Phelps (Fred y George Weasley) aportan su encanto, humor y anécdotas detrás de escena, y están acompañados por los estimados jueces culinarios Carla Hall y Jozef Youssef, quienes traen a la mesa sus paladares más exigentes y sus altas expectativas. Los invitados especiales Warwick Davis (Profesor Flitwick), Afshan Azad (Padma Patil) y Devon Murray (Seamus Finnigan) ayudan a evaluar las obras maestras de los competidores mientras comparten sus propias historias de las películas.

“Harry Potter: Wizards of Baking” es una producción de Warner Horizon y theoldschool.

Temporada 12 del “Campeonato de repostería navideña”

Por primera vez, el programa dividirá a los 12 panaderos competidores en dos equipos de Naughty vs. Nice mientras el presentador Jesse Palmer les da la bienvenida a un adorable e inmersivo pueblo vacacional con una cafetería, una tienda general y un ayuntamiento en funcionamiento. En este mundo alegre, los equipos asumirán tareas como “Postres del Día de la Nieve”, “Platos de Chrismukkah” y, por supuesto, “Postres de Elfos Traviesos”, con ventajas que pueden ser traviesas o alegres. Los jueces Duff Goldman, Nancy Fuller y Kardea Brown brindarán su amor duro mientras determinan qué panadero increíble ganará el título de Campeón de repostería navideña y recibirá un artículo en la revista Food Network y el gran premio de $25,000.

“Holiday Baking Championship” es producido por Sonic Dog.

“Las tiendas de dulces más dulces del mundo”

Este especial les dará a los espectadores una mirada detrás de escena de tres de las tiendas de dulces más grandes del mundo mientras se preparan para la época más ocupada del año. La tienda insignia It’Sugar en el centro comercial American Dream de Nueva Jersey competirá con su tienda rival en Times Square para ver quién realizará la mayor cantidad de ventas durante la temporada navideña. Al otro lado del charco, Cadbury World en el Reino Unido presentará una elaborada escultura de chocolate para celebrar su gran reapertura tras una renovación masiva. En Suecia, Gottebiten, la tienda de dulces más grande del mundo por superficie, tendrá dificultades para satisfacer la demanda de sus 700 variedades de dulces pick ‘n’ mix en una nación de suecos amantes de los dulces.

“Las tiendas de dulces más dulces del mundo” es una producción de ScreenDog Productions.

“Beat Bobby Flay: Holiday Throwdown” Temporada 4

La última temporada navideña, Bobby Flay no jugó bien y terminó arrasando. Este año, todos sus viejos amigos y los chefs favoritos de Food Network regresarán para servir una ración de «Revengesgiving» con un gran acompañamiento de «holi-payback». Lo que está en juego será más alto que nunca, ya que todos quieren arruinar la temporada navideña de Bobby. Los competidores y anfitriones invitados de Beat Bobby Flay: Holiday Throwdown incluyen a Sunny Anderson, Gabe Bertaccini, Maneet Chauhan, Esther Choi, Kelsey Barnard Clark, Tiffani Faison, Sophie Flay, Amanda Freitag, Carla Hall, Eddie Jackson, Michael Jenkins, Carson Kressley, Mei Lin, Antonia Lofaso, Jeff Mauro, Ayesha Nurdjaja, Damaris Phillips, Aarti Sequeira, Jet Tila, Michael Voltaggio, Brooke Williamson, Geoffrey Zakarian, Claudette Zepeda y Andrew Zimmern.

“Beat Bobby Flay: Holiday Throwdown” es una producción de Rock Shrimp Productions.

“Tierra de pan de jengibre: el mayor concurso navideño”

Presentado por Oliver Hudson y producido por Chip y Joanna Gaines, los mejores panaderos se enfrentarán en la competencia de pan de jengibre más grande jamás imaginada. A lo largo de una serie de cuatro desafíos, los equipos construirán mundos increíbles y comestibles desde cero con luces, movimiento y detalles a nivel de libro de cuentos en cada miniatura. Cada semana, Oliver Hudson guía la diversión con calidez y humor, invitando a los espectadores a un mundo mágico de vacaciones, donde la imaginación no tiene límites. Los jueces de la serie incluyen al aclamado pastelero Gale Gand y al profesor y arquitecto Michael Ford, junto con invitados episódicos, el famoso estilista Brad Goreski, la chef Christina Tosi, la actriz D’arcy Carden y, para el final, Joanna Gaines. Los fanáticos pueden seguir #GingerbreadLand en las plataformas sociales para obtener más información sobre esta nueva competencia navideña.

“Gingerbread Land: The Biggest Little Holiday Competition” es una producción de Lando Entertainment.