Calendario de transmisión en vivo para la selección nacional sub-23 de Indonesia vs Mali, ¡se jugará esta noche!

Jacarta – Selección Nacional de Indonesia La Sub-23 se prepara para afrontar importantes pruebas por delante Juegos del mar 2025. El equipo de Garuda Muda está programado para jugar dos partidos de prueba internacionales contra Malítuvo lugar en el estadio Pakansari, Bogor Regency, el sábado (15/11) y el martes (18/11).

El partido contra Mali fue el centro de atención porque la calidad de los oponentes se consideró superior a la media de los países africanos en el nivel juvenil. Mali llegó a Indonesia con jugadores que en su mayoría habían hecho carrera en Europa.

Nombres como los de Issa Traore (Bayer Leverkusen), Sekou Kone (Manchester United) y Boubakar Dembaga (AS Monaco) demuestran que esta prueba no es sólo un trámite, sino una evaluación de alto nivel de la plantilla. Indra Sjafri.

Indra Sjafri, entrenadora de la selección nacional sub-23 de Indonesia

La entrenadora de la selección indonesia sub-23, Indra Sjafri, aseguró que todos los jugadores se encuentran en óptimas condiciones. Dijo que los 33 jugadores que habían sido convocados estaban listos para presentarse en los dos partidos de prueba.

«Todos los jugadores están en buenas condiciones, no hay problemas y están listos para afrontar dos partidos de prueba contra Mali», dijo a través del sitio web oficial del PSSI.

A diferencia de las pruebas habituales, Indra no cargó al equipo con un objetivo de victoria específico. De hecho, enfatizó que estos dos partidos serían un lugar para determinar qué jugadores eran dignos de ser incluidos en el equipo final. Juegos del MAR 2025.

«El primer objetivo es, por supuesto, validar qué jugadores son realmente adecuados para que los llevemos a los SEA Games de 2025. Posteriormente seleccionaremos a los 23 mejores jugadores el 26 o 27 de noviembre», dijo.

Durante la jornada de la FIFA de noviembre de 2025, la selección absoluta no disputará partidos de control. En cambio, PSSI está utilizando esta agenda para maximizar el desarrollo de la Selección Nacional de Indonesia Sub-23, que aparecerá en la rama de fútbol de los SEA Games 2025 como el campeón defensor de la medalla de oro de los SEA Games 2023.

El duelo Indonesia vs Mali se disputó a dos partidos. La primera reunión tuvo lugar el sábado (15/11) a las 20:00 WIB en el estadio Pakansari y fue transmitida en vivo por Indosiar, y se puede ver a través de transmisión en vivo en Vidio.

Los propios SEA Games de 2025 celebrarán un partido de fútbol masculino del 3 al 18 de diciembre de 2025. Con su condición de campeón defensor, Garuda Muda está decidido a defender su medalla de oro.