Calendario de Ramadán Breaking Fast para DKI Yakarta y sus alrededores, domingo 1 de marzo de 2026

JacartaVIVA – La hora de romper el ayuno cambia gradualmente cada día siguiendo el movimiento del sol. Por lo tanto, conocer con precisión el horario del llamado a la oración del Magreb es un paso importante para que la adoración continúe de acuerdo con la guía.





Los musulmanes han entrado ahora en el undécimo día de ayuno del mes. Ramadán. El momento de la llamada a la oración del Magreb sigue siendo el más esperado después de soportar hambre y sed desde el amanecer.

Cuando suena la llamada del Maghrib a la oración, se aconseja a los musulmanes que rompan inmediatamente el ayuno, generalmente con suficiente agua o alimentos dulces, y luego continúen con la oración del Maghrib. La puntualidad en romper el ayuno no es sólo una cuestión de disciplina, sino también parte del cumplimiento de la Sunnah del Profeta SAW.





El calendario para romper el ayuno en DKI Yakarta y sus alrededores el sábado 1 de marzo de 2026 es el siguiente.

Horario del Iftar Yakarta – 1 de marzo de 2025





lsj1hd.

Magreb (tiempo de descanso): 18.15 WIB

Para las personas que viven fuera del área de DKI Yakarta, el tiempo para romper el ayuno puede variar unos minutos. Debes ajustar tu horario a cada región para no equivocarte al determinar la hora del Magreb haciendo clic en el horario completo de ruptura del ayuno durante el mes. Ramadán aquí.

Al conocer el cronograma exacto para romper el ayuno y comprender sus prioridades, los musulmanes pueden llevar a cabo su ayuno de manera más tranquila, ordenada y llena de bendiciones.