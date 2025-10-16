Calendario de películas navideñas de Lifetime para 2025: lista completa de vacaciones

Ha llegado el momento de “Es una vida maravillosa”. El evento de programación navideña de Lifetime comienza el 29 de noviembre. Este año, la lista incluye 12 nuevas películas navideñas, que se transmitirán los viernes y sábados a partir del 29 de noviembre.
Las películas de este año incluyen el regreso de los favoritos Brandy Norwood, Vivica A. Fox, Jackée Harry, Nischelle Turner, Tyler Hilton y Arielle Kebbel, al tiempo que presentan nuevos talentos a la familia Lifetime, como James Lafferty.
Kane y Katelyn Brown también se han unido al universo Lifetime, como productores ejecutivos de la película de Kebbel y Hilton, «Thank God: Christmas at Keller Ranch».
El 4 de diciembre, Lifetime Movie Network transmitirá un nuevo thriller navideño, “Do What I Fear”.
Como parte de esta temporada, Lifetime lanzará 100 queridas películas navideñas en el sitio web, la aplicación y los socios VOD a partir del 27 de octubre. Todas las películas nuevas también estarán disponibles el día después del estreno en TVE/VOD. Lifetime Movie Club ofrecerá 70 títulos de biblioteca a partir del 24 de octubre, mientras que FAST Channel, Holiday Movie Favourites de Lifetime, comienza el 1 de noviembre con títulos de biblioteca.
Vea el calendario completo a continuación:
-
Navidad todos los dias
29 de noviembre, 20 horas
Elenco: Brandy Norwood, Sy’rai Smith, Debbi Morgan, Robert C Riley, Jeffrey Bowyer-Chapman
Sinopsis: «Tras la muerte de su padre, Fancy (Brandy Norwood) ha estado más decidida que nunca a mantener las preciadas tradiciones navideñas de su padre, ya que su madre Evelyn (Debbi Morgan) también ha comenzado a perder la vista. Pero las cosas no son un viaje fácil ya que Fancy simultáneamente está planeando la boda de su hermana pequeña Bridezilla, Belle (Sy’rai Smith). Cuando una tubería de agua estalla e interrumpe los planes de boda de cuento de hadas, Fancy se encuentra a sí misma. Inesperadamente atraído por el rudo pero encantador contratista Jaylen (Robert C Riley), quien tiene la tarea de renovar la casa. A través de todo el caos, aprende valiosas lecciones sobre la fe, la familia y el verdadero significado de la Navidad”.
-
La campaña navideña
29 de noviembre, 22 h.
Reparto: Vivica A. Fox, Jackée Harry, Chelsea Rose Brooks y Austen Jaye
Sinopsis: «Kayleigh Brooks (Chelsea Rose Brooks) es una ejecutiva de publicidad digital motivada y sensata que se nutre de la competencia, mientras que su homólogo, Darren Morgan (Austen Jaye), es un estratega relajado con un talento creativo. Su jefa, Monique (Vivica A. Fox), los reúne para idear un giro divertido y festivo en un argumento de venta navideño para su principal cliente, Santa’s Pyjamas. Las chispas vuelan, no sólo en la oficina sino también en su rivalidad por lograr el éxito. Kayleigh lo quiere todo y Alex está decidido a ganar, sin importar el costo. Mientras luchan, sus vidas personales chocan con sus ambiciones profesionales, y ninguno espera que la clave del éxito sea el uno al otro. Desde una colecta navideña de juguetes hasta una cena familiar llena de sorpresas donde Kayleigh le presenta a Darren a Denise (Jackée Harry), su mamá, los dos chocan y conectan en una serie de momentos que son a la vez divertidos y sinceros. Pero cuando su competencia se convierta en algo más, ¿sobrevivirán a la presión sus crecientes sentimientos mutuos?
-
¿Temes lo que yo temo?
4 de diciembre, 20 h (LMN)
Elenco: Ciara Hanna y Josh Henderson
Sinopsis: «Cuando Claire (Ciarra Hanna) consigue el trabajo de sus sueños en la ciudad, cree que finalmente ha escapado de su perfecta ciudad natal navideña. Pero su nuevo comienzo se vuelve escalofriante cuando comienzan a aparecer espeluznantes decoraciones navideñas en su apartamento… cada uno de ellos es un mensaje de alguien que la conoce demasiado bien. ¿Quién es el peligroso ‘Santa secreto’ que la vigila? ¿Será su encantador nuevo vecino? ¿El ex que no la dejará ir? Para descubrirlo, Claire tendrá que recurrir las mesas y tendió su propia trampa.
-
Jingle hasta el final del amor
5 de diciembre, 20 horas
Elenco: Erin Agostino y Romaine Waite
Sinopsis: «Andi Kelton (Erin Agostino) recibe una campana de trineo de la suerte de un apuesto extraño en una fiesta de Año Nuevo, solo para regalársela. Años más tarde, ahora abogada, Andi gana un concurso de radio donde el locutor, Jake (Romaine Waite), convierte la historia de la campana del trineo y el extraño en un segmento, mientras los oyentes ayudan a localizar a su hombre misterioso antes de Navidad».
-
Un libro de cocina navideño
5 de diciembre, 22 h.
Elenco: Ashley Newbrough y Franco Lo Presti
Sinopsis: «Veronica Cearley (Ashley Newbrough), recién soltera en Navidad, encuentra un consuelo inesperado en The X-Mas Club, un grupo festivo de amantes de la comida que cocinan, retribuyen y celebran la temporada en solitario. Pero cuando las chispas vuelan con el afectuoso fundador del club, Cullen Murdock (Franco Lo Presti), se da cuenta de que la mejor parte de la Navidad puede no ser la comida o las tradiciones, sino las personas que se sienten como en casa».
-
Decora los pasillos
6 de diciembre, 20 horas
Elenco: Loretta Devine, Naika Toussaint y Jamie M. Callica
Sinopsis: «Zoe (Naika Toussaint), una ejecutiva de tecnología del Área de la Bahía, regresa a Chicago para visitar a su abuela Agnes (Loretta Devine), quien cambió viejas tradiciones por nuevas y audaces aventuras, incluida la cancelación de la preciada fiesta navideña que comenzó su difunto esposo. Extrañando la calidez festiva de su infancia, Zoe se une a su encantador amor platónico de la infancia, Jace (Jaime M. Callica), y a sus vecinos del quinto piso para revivir el celebración. Mientras saltan chispas entre Zoe y Jace, una cancelación de último minuto amenaza la diversión, pero Agnes da un paso al frente. Juntos, el edificio se reúne para una feliz Nochebuena, mostrando que el espíritu navideño, los nuevos recuerdos y tal vez incluso el nuevo amor son creados por aquellos lo suficientemente audaces como para mantener vivas las tradiciones”.
-
Feliz conexión perdida
6 de diciembre, 22 h.
Reparto: Emily Alatalo y Andrew Bushell
Sinopsis: «Marie (Emily Alatalo) lo tiene todo, incluido un relato en profundidad de su vida de los últimos 24 años. Entonces, cuando va a un evento de citas rápidas en un último esfuerzo por encontrar un hombre para llevar a casa en Navidad, se lleva su diario con ella, completo con su lista de lo que debe y no debe hacer a lo largo de los años, solo como referencia. Pero en medio del evento, deja su diario y toma el diario equivocado. Will the ¿Diarios desventurados y almas gemelas potenciales encuentran el camino de regreso para Navidad?
-
Novia fugitiva para Navidad (título provisional)
12 de diciembre, 20 horas
Reparto: Nischelle Turner y Mark Ghanime
Sinopsis: «Cuando la novia fugitiva, Emma (Nischelle Turner) busca refugio en la única ciudad que alguna vez ha llamado hogar, inesperadamente se enamora de su antiguo amor platónico de la escuela secundaria, Mitch (Mark Ghanime), quien oculta su propia angustia. Pero cuando llega su ex, decidido a recuperarla, debe decidir si es lo suficientemente valiente como para arriesgar su corazón nuevamente antes de Navidad».
-
Navidad en Alaska
12 de diciembre, 22 h.
Elenco: Emma Johnson y Marcus Rosner
Sinopsis: «Periodistas rivales que compiten por la misma promoción lucrativa se encuentran atrapados en la nevada Alaska después de que su avión se ve obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Mientras Megan (Emma Johnson) sigue la lista festiva de su hijo pequeño y Oliver (Marcus Rosner) deja de lado sus problemas familiares para ayudar a salvar la posada de su hermana, se encuentran atrapados en un romance navideño totalmente inesperado».
-
Gracias a Dios: Navidad en Keller Ranch
13 de diciembre, 20 horas
Elenco: Arielle Kebbel y Tyler Hilton (producción ejecutiva de Kane y Katelyn Brown)
Sinopsis: «Después de que el jugador de hockey profesional Wes Campbell (Tyler Hilton) sufre una lesión durante un juego de alto perfil sólo tres semanas antes de Navidad, lo remiten a Keller Ranch en Nashville para recuperarse. Allí, conoce a la sensata ranchera Maggie Keller (Arielle Kebbel), madre soltera de su hijo Dawson (Eshan Lyall), un terapeuta asistido por equitación. A pesar de su Ante el escepticismo inicial, Wes está desesperado por volver al hielo y decide probar la equinoterapia. Mientras Maggie logra derribar los muros de Wes, él también la ayuda a recuperarse del dolor por la muerte de su marido. Pero a medida que surge un romance inesperado entre los dos, ¿llegará hasta el final o será sólo una aventura de vacaciones?
-
Rodeo Navidad Romance
13 de diciembre, 22 h.
Reparto: Rebecca Dalton y Corey Sevier
Elenco: “Cuando Emma (Rebecca Dalton), una ecuestre ferozmente independiente, se encuentra cuidando el rancho de una amiga mientras cuida a su caballo herido durante la Navidad, choca con un inquietante veterano, Noal (Corey Sevier), solo para descubrir que la magia de la temporada puede ser lo que necesitan para sanar sus corazones”.
-
Dulce romance navideño
19 de diciembre, 20 horas
Reparto: Erin Karpluk y Christopher Russell
Sinopsis: «Amanda (Erin Karpluk), una pastelera de renombre mundial, está preocupada de estar perdiendo su ventaja. Queriendo recuperar su título de Reina de las galletas navideñas, participa en el Concurso de galletas navideñas del mercado navideño de Chicago, que requiere que los panaderos se asocien con otras empresas para crear los mejores dulces. Sabiendo que encontrará inspiración en su ciudad natal de Paisley, Amanda decide asociarse con The Little Shop of Fudge, una alimento básico en la comunidad. Lo que ella no sabe es que el dueño, Jackie, ha dejado a su apuesto sobrino, Simon (Christopher Russell), a cargo de las operaciones y él no tiene ni idea de cómo hacer dulces. Con Jackie fuera, Simon y Amanda deben trabajar juntos para recrear el mundialmente famoso dulce de azúcar de Jackie a tiempo para la competencia, aprendiendo que sus filosofías opuestas podrían dar lugar a un romance dulce y salado.
-
Una Navidad de Pickleball
20 de diciembre, 20 horas
Elenco: Zibby Allen y James Lafferty
Sinopsis: «Recién salido de la mayor victoria de su carrera, la estrella del tenis Luke Hollis (James Lafferty) regresa a su casa en Florida para pasar Navidad, solo para descubrir que el club de raqueta de su familia está a punto de ser vendido. Haciendo equipo con Caroline (Zibby Allen), la entrenadora de pickleball del club, Luke acepta a regañadientes competir en un torneo navideño de alto riesgo que podría salvar el club. Mientras las chispas vuelan dentro y fuera de la cancha, Luke se da cuenta de que la mayor victoria podría ser simplemente el amor, la familia y un nuevo capítulo en casa”.