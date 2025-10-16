Calendario de películas navideñas de Lifetime para 2025: lista completa de vacaciones

Ha llegado el momento de “Es una vida maravillosa”. El evento de programación navideña de Lifetime comienza el 29 de noviembre. Este año, la lista incluye 12 nuevas películas navideñas, que se transmitirán los viernes y sábados a partir del 29 de noviembre.

Las películas de este año incluyen el regreso de los favoritos Brandy Norwood, Vivica A. Fox, Jackée Harry, Nischelle Turner, Tyler Hilton y Arielle Kebbel, al tiempo que presentan nuevos talentos a la familia Lifetime, como James Lafferty.

Kane y Katelyn Brown también se han unido al universo Lifetime, como productores ejecutivos de la película de Kebbel y Hilton, «Thank God: Christmas at Keller Ranch».

El 4 de diciembre, Lifetime Movie Network transmitirá un nuevo thriller navideño, “Do What I Fear”.

Como parte de esta temporada, Lifetime lanzará 100 queridas películas navideñas en el sitio web, la aplicación y los socios VOD a partir del 27 de octubre. Todas las películas nuevas también estarán disponibles el día después del estreno en TVE/VOD. Lifetime Movie Club ofrecerá 70 títulos de biblioteca a partir del 24 de octubre, mientras que FAST Channel, Holiday Movie Favourites de Lifetime, comienza el 1 de noviembre con títulos de biblioteca.

Vea el calendario completo a continuación: