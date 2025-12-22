Calendario de la selección de Indonesia en la Liga de Naciones AFC, aquí está la explicación de la AFC

VIVA – La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) planea lanzar una nueva competición titulada Liga de Naciones AFC. Este discurso dio lugar inmediatamente a diversas discusiones, incluidas oportunidades de participación. Equipo Nacional Indonesia en el evento internacional.

Lea también: Más popular: Bojan Hodak irritado, Asnawi Valor de la selección nacional de Indonesia lejos del nivel de la Copa del Mundo



La Liga de Naciones de la AFC se inició como un esfuerzo por mejorar la calidad y continuidad de los partidos internacionales en la región asiática. A través de esta competición, se espera que los países miembros de la AFC tengan un calendario de partidos más estructurado y sostenible.

En realidad, acontecimientos similares no son nada nuevo en el mundo del fútbol. La UEFA introdujo por primera vez la Liga de Naciones en 2018 y ha demostrado ser capaz de sustituir los partidos amistosos que se consideran carentes de competitividad.

Lea también: Dude Harp: John Herdman es diferente de STY y Patrick Kluivert, más bien Pep Guardiola



Sin embargo, la AFC aún no ha anunciado un calendario definitivo para la versión asiática de la Liga de las Naciones. En su comunicado oficial publicado el domingo (21/12), la AFC dijo que aún eran necesarias más discusiones.

«Se discutirán más detalles sobre el formato de la competición, el calendario y la implementación a través de los comités pertinentes de la AFC, así como mediante consultas con las partes interesadas. La información oficial se anunciará a su debido tiempo», escribió la AFC en el comunicado.

Lea también: Los medios suizos critican al futuro seleccionador de Indonesia, John Herdman, por parecerse a Patrick Kluivert



En cuanto al formato, la AFC tiene la oportunidad de adoptar el sistema de la UEFA Nations League. En Europa, cada país está dividido en varias divisiones con un sistema de ascenso y descenso, y compiten por el trofeo del campeonato al final de la competición.

La UEFA Nations League también se disputa en el escaparate fifa Día del partido, para que los países participantes ya no necesiten realizar partidos de prueba. Este modelo se considera eficaz para mantener la competitividad de las selecciones nacionales.

Si nos referimos al ciclo UEFA, la próxima Liga de Naciones se disputará en la temporada 2026/2027. La competición comienza en septiembre de 2026, tras el Mundial de 2026, y se disputa por etapas hasta junio de 2027.

Con este plan, el público del fútbol asiático espera ahora tener certeza sobre cuándo Selección Nacional de Indonesia participará en la Liga de Naciones AFC y cuál será el formato final de la competición.