Calendario de debut de John Herdman en la selección nacional de Indonesia

VIVA – PSSI ha nombrado oficialmente a Herdman como táctico Equipo Nacional Indonesia el sábado 3 de enero de 2026. La Federación cree que el técnico británico traerá una nueva era al equipo de Garuda, tras su trayectoria a nivel internacional. Entonces, ¿cuándo hará su debut Herdman?

Después de pasar por varios resultados en el período anterior, Selección Nacional de Indonesia Ahora se prepara para afrontar una serie de retos importantes en 2026. A Rizky Ridho y a sus colegas les esperan grandes agendas en diversos eventos oficiales.

Hay al menos tres competiciones principales a nivel de selecciones absolutas en las que Indonesia participará bajo la dirección Juan Herdman.

El debut oficial de Herdman con la selección nacional de Indonesia está previsto que tenga lugar en el evento. fifa Serie. El torneo se celebrará en el estadio principal Gelora Bung Karno, Yakarta, del 23 al 31 de marzo de 2026.

Aunque no se han anunciado los posibles oponentes, los partidos de la Serie FIFA seguramente tendrán un valor importante porque afectarán la clasificación FIFA de Indonesia.

Después de la FIFA Series, la selección de Indonesia volverá a la agenda del Día del Partido de la FIFA en junio de 2026 en el contexto de los partidos de prueba internacionales.

Un mes después, Herdman enfrentará otro gran desafío: Copa AFF 2026. Este torneo bienal en la región del Sudeste Asiático es una prueba en sí mismo, considerando que Indonesia nunca ha ganado un título de campeonato desde que participó por primera vez en el evento en 1996.

Después de la Copa AFF, la agenda de la FIFA Match Day volverá a esperar en septiembre, octubre y noviembre de 2026.

John Herdman no solo se encargará del equipo senior, sino que también acompañará al equipo nacional sub-23 de Indonesia que competirá en los Juegos Asiáticos de 2026 el próximo septiembre.

Esta apretada agenda fue el comienzo del viaje de John Herdman con la selección nacional de Indonesia, así como un campo de pruebas para este nuevo entrenador en la construcción de una nueva era del fútbol nacional.