Calendario de automóvil Sim Mobile Yakarta, Bekasi, Bogor, Bandung Viernes 15 de agosto de 2025

Yakarta, Viva – Todos los que operan vehículos motorizados en la carretera deben traer una licencia de conducir o SIM. Esta tarjeta de identidad cada 5 años debe renovarse.

En este día, hay cinco autos SIM móviles proporcionados por la Policía Metropolitana de Yakarta para los residentes de Yakarta. Reportado por Viva de la página de la Policía Nacional de Korlantas, el 15 de agosto de 2025, para los residentes en el área de East Yakarta pueden venir al Grand Mall Cakung.

Mientras que para aquellos en West Yakarta, puedes visitar Citraland Mall para extender el SIM. El tiempo de servicio comienza a las 08.00 WIB hasta 14.00 WIB. Mientras que North Yakarta puede ir a LTC Glodok.

Los autos SIM móviles que generalmente sirven al área central de Yakarta se encuentran en la oficina de correos de Banteng Field. Para el sur de Yakarta, puedes venir al campus de la trilogía de Kalibata.



Viva Automotive: coche sim móvil

Especialmente para los residentes de Bekasi, hoy el automóvil SIM móvil está en Mitra 10 Jatimakmur. Mientras tanto, los residentes de Bogor, cuyo período de validez, SIM pronto se agotará, pueden venir al Jambu Dua Mall, porque la unidad de automóvil SIM móvil está disponible allí desde las 09.00 WIB hasta las 12.00 WIB.

Finalmente, hay un Bandung Polrestabes que proporciona dos autos SIM móvil hoy. La ubicación es en Dago Plaza y BPR KS. El tiempo de servicio comienza a las 08.00 WIB hasta que termine.

Simmering Service solo sirve solo las aplicaciones de extensión SIM A y C, que se pueden hacer antes de que salga el tiempo.

Los requisitos para extender SIM A o C son una fotocopia de KTP válido, una fotocopia del SIM anterior y el SIM original, así como la prueba de prueba de salud.

El costo de extender el SIM de acuerdo con el PP No. 60 de 2016 con respecto a los ingresos estatales que no son de taxi, es RP. 80 mil para la extensión de SIM A y RP. 75 mil para el Sim C.