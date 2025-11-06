Calendario de 5 representantes de Indonesia en el Top 16 del Masters de Corea de 2025 hoy: ¡Hay una guerra civil!

Corea del Sur, VIVA – Cinco representantes de Indonesia aparecerán en los octavos de final Iksan Victor Maestros de Corea 2025 que se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre de 2025. Este evento, que está incluido en la serie BWF World Tour Super 300, volverá a presentar emocionantes duelos, incluida una «guerra civil» en el sector de dobles masculino que se llevará a cabo en el Centro Cultural y Deportivo de la Universidad Wonkwang, Iksan, Corea del Sur.

En el sector individual masculino, Indonesia está representada por Yohanes Saut Marcelliyno, que se enfrentará al primer favorito de Singapur, Jia Heng Jason Teh.

Este partido será una dura prueba para Yohanes, que intenta llegar a cuartos de final. Mientras tanto, en otro campo, Mohammad Zaki Ubaidillah También jugará contra Viren Nettasinghe de Sri Lanka.

En individuales femeninos, Ni Kadek Dhinda Agung Putri se enfrentará a una dura oponente de Taiwán, Tung Ciou-Tong. Este partido será una valiosa oportunidad para que Dhinda llegue más lejos en los torneos de nivel mundial.

Mientras tanto, en el sector de dobles masculino se vivió un duelo entre representantes rojiblancos. Muhammad Putra Erwiansyah/Daniel Edgar Marvino se enfrentarán a Raymond Indra/Nicolás Joaquín que tiene el estatus de sexto favorito. Este encuentro garantiza automáticamente el billete de Indonesia a los octavos de final.

Los partidos de octavos de final están programados para comenzar a las 09.10 WIB en Iksan, Corea del Sur. La siguiente es una lista completa de los partidos que representan a Indonesia hoy:

Cancha 3:

Yohanes Saut Marcelliyno vs Jia Heng Jason Teh (Singapur)

Ni Kadek Dinda AP vs Tung Ciou-Tong (Taipei Chino)

Muhammad Putra Erwiansyah/Daniel Edgar Marvino vs Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Indonesia)

Cancha 4:

Oficial médico. Zaki Ubaidillah contra Viren Nettasinghe (Sri Lanka)

Los rojiblancos tienen la oportunidad de sumar representantes en los cuartos de final si estos jóvenes jugadores son capaces de parecer consistentes y concentrados en enfrentar a sus oponentes. El apoyo del público indonesio ha llegado a las redes sociales, con la esperanza de que la bandera de Indonesia ondee nuevamente en el escenario internacional.

¡Vamos Indonesia!