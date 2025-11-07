Calendario de 3 representantes de Indonesia en los cuartos de final del Masters de Corea 2025, enfrentándose a los representantes anfitriones

Viernes 7 de noviembre de 2025 – 07:38 WIB
Corea del Sur, VIVA – Tres representantes de Indonesia están listos para luchar en cuartos de final. Maestros de Corea 2025 que tendrá lugar el viernes 7 de noviembre de 2025. Los tres se enfrentarán a duros oponentes, incluidos dos representantes de la anfitriona Corea del Sur.
El partido comenzará a las 10.00 WIB en Iksan, Corea del Sur. Indonesia está representada por dobles masculinos Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, individuales femeninos. Nike Dhindan y Amartya Pratiwi y Moh en individuales masculinos. Zaki Ubaidillah.
En la categoría de dobles masculino, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, quintos cabezas de serie, se enfrentarán a la segunda pareja surcoreana, Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju. Se espera que este partido sea feroz considerando que ambos socios están en su mejor desempeño.
En el sector individual femenino, Ni Kadek Dhinda Amartya desafiará a la representante coreana, Park Ga Eun. Dhinda es la única representante indonesia en el sector individual femenino que sigue en pie después de eliminar previamente a la cabeza de serie de China en la ronda anterior.
Mientras tanto, en individuales masculinos, Moh. Zaki Ubaidillah se enfrentará al jugador japonés Shogo Ogawa. Zaki ha lucido impresionante desde las primeras rondas y se espera que pueda mantener la consistencia de su juego para avanzar a las semifinales.
El siguiente es el calendario completo de partidos de los representantes de Indonesia en los cuartos de final del Masters de Corea 2025 (viernes 7 de noviembre de 2025):
– Cancha 1 (10:00 WIB, partido 3): Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Indonesia) vs Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju (Corea)
– Cancha 2 (10.00 WIB, partido 2): Ni Kadek Dhinda AP (Indonesia) vs Park Ga Eun (Corea)
– Cancha 3 (10.00 WIB partido 3): Moh. Zaki Ubaidillah (Indonesia) vs Shogo Ogawa (Japón)
Se espera que los tres representantes rojiblancos puedan llegar a las semifinales y mantener las esperanzas de Indonesia en el evento BWF World Tour Super 300.
¡Seguro que puedes!
