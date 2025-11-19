Calendario de 11 representantes de Indonesia en los octavos de final del Abierto de Australia 2025 hoy

Australia, LARGA VIDA – Un total de 11 representantes de Indonesia están listos para pelear en los octavos de final. Abierto de Australia 2025, que se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre de 2025. Todos los partidos están programados para comenzar a las 08:00 WIB y se llevarán a cabo en varias canchas en Quaycentre, Olympic Boulevard.

Los jugadores de bádminton rojiblancos aparecerán en los sectores de individuales, dobles y dobles mixtos, enfrentándose a duros oponentes de India, Japón, Malasia, Estados Unidos, China Taipei y Tailandia.

En la cancha 1, el partido inaugural reunirá al individual masculino Alwi Farhan [8] contra el representante de la India, Prannoy HS. Mientras tanto, el sector de dobles femenino contará con un feroz duelo entre Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari y la pareja anfitriona, Alphonsa Bijomon/Xiwen Liang (Australia). Fotograma del mismo tribunal, Putri Kusuma Wardani [2] En la categoría individual femenina, se enfrentarán a Wen Chi Hsu de Taiwán.

También llamó la atención el sector de dobles mixtos. La sexta pareja de Indonesia, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, se enfrentará a la pareja de Tailandia, P. Teeraratsakul/S. Taerattanachai.

Continúa hasta la Cancha 2, el mejor dobles masculino del país, Dawn Alfian/Muhammad Shohibul FikriEstá previsto que se reúna con la pareja taiwanesa, Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh. Se prevé que este partido será feroz considerando la calidad de ambos socios que son igualmente agresivos.

Además, en la pista 3, otras representantes indonesias del sector de dobles femenino también están dispuestas a luchar. Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi se reunirán con las representantes de Estados Unidos, Francesca Corbett/Jennie Gai. Seguido por el duelo entre Apriyani Rahayu/Siti Fadia S. Ramadhanti contra el dúo japonés Nanako Hara/Riko Kiyose.

Mientras tanto, en dobles masculino Sabar K. Gutama/M. Reza P. Isfahani se enfrentará a la pareja de China Taipei, Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee. En otro partido, Rachelle Alessya Rose Fei Setianingrum jugará con su compañera contra Rin Iwanaga/Kie Nakanishi de Japón.

Desde el sector de dobles mixtos, un interesante partido también se presentó en la cancha 4, cuando Jafar Hidayatullah/Felisha AN Pasaribu se enfrentaron a Wu Guan Xun/Lee Chia Hsin de Taiwán.

A continuación se muestra un resumen de la lista de representantes de Indonesia en los octavos de final de hoy: