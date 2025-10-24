Calendario completo del Dewa United en la Fase de Grupos de la AFC Challenge League 2025/26, ¿qué TV transmitirá?

Tangerang, VIVA – Dewa United disputará por primera vez en el evento la fase de grupos de la competición asiática Liga Desafío AFC 2025/26. Este club de Tangerang forma parte del Grupo E junto con Phnom Penh Crown FC (Camboya), Tainan City FC (Taiwán) y Shan United (Myanmar).

Curiosamente, todos los partidos del grupo se llevarán a cabo en la sede del Dewa United, es decir, en el estadio Indomilk Arena de Tangerang, por lo que tienen el estatus de sede del grupo.

Todos los partidos del Dewa United de esta fase de grupos serán retransmitidos en directo y en exclusiva por la cadena de televisión nacional GTV.

Calendario de partidos:

Fecha Hora Partido WIB

Domingo 26 de octubre de 2025: 19.00 WIB – En vivo GTV Dewa United vs Phnom Penh Crown

Miércoles 29 de octubre de 2025: 19.00 WIB – GTV Tainan City vs Dewa United en vivo

Sábado 1 de noviembre de 2025: 19.00 WIB – GTV Dewa United vs Shan United en vivo

Condiciones para clasificarse para los octavos de final

Dewa United debe terminar como ganador o subcampeón del Grupo E para poder avanzar a los cuartos de final.

Al ser anfitrión del grupo, los beneficios no solo provienen del apoyo de los aficionados locales, sino también del factor de familiaridad con el estadio, que puede ser una ventaja psicológica.

Por qué esto es importante para Indonesia

El debut del Dewa United en competiciones asiáticas brinda la oportunidad de mejorar la reputación de los clubes indonesios en el escenario internacional.

Un buen desempeño de los representantes indonesios podría tener un impacto positivo en la asignación de plazas en competiciones de clubes asiáticos para el contingente indonesio en el futuro.

Se espera que este impulso sea el comienzo del resurgimiento de los clubes indonesios para que tengan más confianza a la hora de competir a nivel del este y sudeste asiático.

Cosas a las que prestar atención

La constancia en el desempeño en los tres partidos es muy importante porque sólo quedan dos partidos después del primer saque inicial.

Se debe optimizar la gestión de la rotación de jugadores y la utilización de los factores de ventaja de jugar en casa.

El apoyo de la afición y la preparación mental son los puntos diferenciadores, especialmente cuando se juega contra equipos que tienen más experiencia en competiciones asiáticas.

Con todos los partidos celebrados en casa y transmisiones exclusivas a nivel nacional, Dewa United tiene la oportunidad de dar grandes pasos en su historia. Pero el desafío sigue siendo real: sólo hay dos lugares disponibles para avanzar a la siguiente etapa.